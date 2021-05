Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 15 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del giorno: in attesa dell’aggiornamento 215 ricoverati, 10 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 15 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 144 nuovi positivi, 2 deceduti, 6.886 attualmente positivi, 215 ricoverati in area medica, 10 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 6.652 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI BOLLETTINO DEL 15 MAGGIO 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibili i dati aggiornati.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo é in zona gialla. Zona rossa per il Comune di Celano, prorogata fino al 21 maggio, salvo diverso provvedimento: sono consentiti gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno del Comune solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità e di salute. Il Commissario per l’emergenza ha invitato chi si trova in sorveglianza attiva a rimanere nelle proprie abitazioni evitando contatti stretti con familiari ed estranei e i cittadini a non formare assembramenti. Zona rossa anche per il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata.

Resta per tutti la misura restrittiva del coprifuoco alle 22. La Cabina di Regia per valutare eventuali slittamenti di ora é stata convocata soltanto per lunedì 17 maggio. Il governo però ha dato parere favorevole all’ordine del giorno presentato dalle forze di maggioranza del Senato per un ritiro graduale delle misure anti Covid e parere contrario sulla mozione di Fratelli d’Italia, che chiede lo stop al coprifuoco e le riaperture delle attività.

Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, dopo aver partecipato alla Cabina di Regia, ha dichiarato, tramite un post sul profilo ufficiale Facebook di aver “ricevuto dal ministro Speranza rassicurazioni sul fatto che lunedì il Governo accoglierà le richieste di revisioni e modificherà i parametri per classificare le regioni. Non c’è quindi nessun pericolo che l’Abruzzo finisca per le prossime due – tre settimane in arancione a causa dell’indice RT, vista l’incidenza sotto cento e la bassa pressione ospedaliera, peraltro in costante diminuzione.

Lunedì verrà aperta la piattaforma per la prenotazione dei vaccini anche agli over 40. Intanto è già possibile prenotare la vaccinazione contro il Covid anche per i cittadini nati tra il 1966 e il 1971: le somministrazioni, come annunciato nei giorni scorsi dall’Assessore alla Salute Nicoletta Verì, inizieranno il giorno 20. Il Comitato Tecnico Scientifico sta valutando per questa fascia di età la somministrazione del vaccino AstraZeneca; sono diventati 42 i giorni tra la prima e la seconda dose del vaccino Pfizer.