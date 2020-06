Notizie del 6 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e ultimi dati del bollettino: il Consiglio ei Ministri impugna la legge n.9, di aiuto all’economia abruzzese

REGIONE – Sabato 6 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 5 giugno, parlava di di 2 nuovi casi; 103 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 563. Il numero dei deceduti era di 415 pazienti deceduti, 2172 quello dei dimessi/guariti mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 670. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 80972 test, di cui 74851 sono risultati negativi. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 8 giugno ma oggi riportemocomunque i dati forniti dalla Protezione Civile.

A livello nazionale, invece, ieri, si é registrtaa una impennata dei contagi, con 518 nuovi casi, di cui 400 solo in Lombardia.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Il Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge 9, approvata in aprile dal Consiglio regionale per dare il via alla prima serie di aiuti a sostegno dell’economia abruzzese. Il Presidente del Consiglio regionale Sospiri sostiene la non impugnazione e si dice sconcertato da tempistiche, perchè la legge é stata presetntata il 1° aprile e la nota del MEF é dei primi giugno, e dalle osservazioni secondo il quale la Regione Abruzzo non dovrebbe finanziare lo Smart Working dei Comuni, né tantomeno le ingenti spese non previste che le amministrazioni comunali hanno sostenuto per la Protezione civile.

Ieri a L’Aquila é stato istituito il Nucleo di sicurezza urbana, collocato nell’ambito della polizia municipale. La struttura, che viene attivata temporaneamente in via sperimentale, sarà composta da agenti che opereranno in abiti borghesi. Questi avranno il compito di prevenire (e, ove necessario, di reprimere) comportamenti non consentiti dalla normativa statale e locale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.

Fioto Abruzzo (Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche) e Mauro Menzietti, presidente Ana (Associazione Nazionale Audioprotesisti) hanno espresso soddisfazione verso la Regione Abruzzo per essere stata la prima a snellire le procedure per le forniture di dispositivi medici. Un aiuto a tantissimi assistiti che spesso a causa delle lungaggini burocratiche, aggravate dall’attuale situazione di emergenza sanitaria, non riuscivano a vedersi garantito un tempestivo accesso alle nuove forniture o al rinnovo delle stesse.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 6 GIUGNO 2020

