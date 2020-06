Inps, bonus 600 euro, Cigo, Fis, Cig: aggiornamento dati al 4 giugno

REGIONE – L’appuntamento con gli aggiornamenti sulle prestazioni COVID19 è divenuto un importante momento di approfondimento sull’attività dell’INPS in Abruzzo, particolarmente atteso dal mondo socio – economico e dagli organi di informazione della nostra Regione. Il presente comunicato, contenente i dati aggiornati al 4 giugno scorso, rileva ulteriormente l’impegno profuso dal personale dell’Istituto, al quale va, ancora, il mio personale ringraziamento per la generosità, il senso di responsabilità e la dedizione dimostrata.

I dati contenuti nelle tabelle rilevano, alla data sopra indicata, indici di lavorazione delle domande e degli atti pervenuti alquanto elevati. Si sottolinea inoltre che le Sedi INPS abruzzesi stanno ponendo la massima attenzione, in proficua sinergia con le aziende e con i consulenti del Lavoro, alla risoluzione delle fisiologiche questioni tecniche (segnalazioni di IBAN errati, sovrapposizioni di periodi, ecc.) che temporaneamente impediscono la definizione di una parte residuale dei flussi dei pagamenti.

Il cammino da percorrere sembra, purtroppo, ancora lungo prima di una possibile uscita dalla situazione emergenziale ed il sistema Abruzzo, a causa delle conseguenze economiche della crisi COVID19, avrà ancora la necessità di mettere a fattor comune tutte le risorse disponibili nel proprio territorio, in uno sforzo di cooperazione collettiva che dovrà sostenere, nel breve e medio periodo, i lavoratori e le aziende della Regione. In questo contesto l’INPS Abruzzo continuerà ad operare rispettando i principi di legalità e trasparenza che sono alla base della propria azione quotidiana, al fine di garantire le forme di sostegno previste dal Welfare italiano, adottando altresì, per quanto di propria competenza, ogni misura idonea ad accelerare e semplificare i processi lavorativi ed impegnandosi con forza nel campo dell’innovazione, per il miglioramento della qualità dei servizi forniti ai cittadini ed alle imprese.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – CIGD

CIGD – dati al 4 GIUGNO 2020 PROVINCIA DOMANDE CIGD pervenute Numero lavoratori interessati DOMANDE CIGD lavorate Numero lavoratori interessati FLUSSI SR41 Pagamenti contenuti negli SR41 Pervenuti Definiti Pervenuti Definiti CHIETI 3.238 8.001 2.914 7.200 4.845 4.189 11.050 8.168 L’AQUILA 959 2.350 876 2.147 1.525 1.380 3.292 2.220 SULMONA 615 1.404 538 1.228 936 895 2.014 1.403 AVEZZANO 1.055 2.308 946 2.070 1.498 1.235 3.195 1.850 L’AQUILA prov 2.629 6.062 2.360 5.444 3.959 3.510 8.501 5.473 PESCARA 3.294 8.099 3.014 6.329 4.644 3.860 10.209 6.364 TERAMO 2.987 6.792 2.684 5.636 4.298 3.775 8.988 6.230 REGIONE (*) 12.148 28.954 10.972 24.611 17.746 15.334 38.748 26.235 Indici INPS di efficienza (*) 90,3 (**) 86,4 (*) Domande autorizzate/Domande Pervenute (**) mod SR41 definiti/mod SR41 pervenuti

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – CIGO

CIGO – dati al 4 giugno 2020 PROVINCIA DOMANDE CIGO Pervenute Calcolo medio dei lavoratori interessati delle domande pervenute DOMANDE CIGO definite Calcolo medio dei lavoratori interessati delle domande definite (a) Calcolo medio dei lavoratori di cui alla colonna (a) con pagamento diretto Calcolo medio dei lavoratori di cui alla colonna (a) con pagamento a conguaglio FLUSSI SR41 Pagamenti contenuti negli SR41 Pervenuti Definiti Pervenuti Definiti CHIETI 3.877 36.250 3.620 33.847 23.321 10.526 3.460 3.124 15.729 12.425 L’AQUILA 1.146 6.303 1.044 5.742 5.093 649 1.625 1.625 7.363 6.418 SULMONA 374 1.646 326 1.434 1.188 247 413 390 1.414 1.087 AVEZZANO 717 5.521 615 4.736 4.025 710 864 738 3.633 2.886 L’AQUILA prov 2.269 13.470 1.985 11.912 10.306 1.606 2.902 2.753 12.410 10.391 PESCARA 2.308 13.963 2.153 13.026 10.603 2.423 2.661 2.325 10.523 10.010 TERAMO 3.489 34.541 3.015 29.849 22.774 7.074 3.768 3.440 20.743 16.956 REGIONE 11.943 98.224 10.773 88.633 67.004 21.629 12.791 11.642 59.405 49.782 Indici INPS di efficienza (*) 90,20 (**) 91,02 (*) Domande autorizzate/Domande Pervenute (**) mod SR41 definiti/mod SR41 pervenuti

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – FIS

FIS – dati al 4 giugno 2020 PROVINCIA DOMANDE FIS Pervenute Numero lavoratori interessati DOMANDE FIS lavorate Numero lavoratori interessati (a) di cui colonna (a) lavoratori con pagamento diretto di cui colonna (a) lavoratori con pagamento a conguaglio FLUSSI SR41 Pagamenti contenuti negli SR41 Pervenuti Definiti Pervenuti Definiti CHIETI 1.012 12.666 887 10.748 7.122 3.626 770 680 7.407 5.199 L’AQUILA 316 4.659 305 3.977 2.998 979 294 270 2.984 1.769 SULMONA 94 1.720 93 1.675 1.543 132 128 128 1.971 1.378 AVEZZANO 176 2.450 158 2.206 1.656 550 190 117 1.909 815 L’AQUILA prov 586 8.829 556 7.858 6.197 1.661 612 515 6.864 3.962 PESCARA 931 13.909 859 11.535 8.432 3.103 832 640 7.779 5.381 TERAMO 699 7.674 661 7.351 6.149 1.202 680 598 6.412 4.827 REGIONE 3.228 43.078 2.963 37.492 27.900 9.592 2.894 2.433 28.462 19.369 Indici INPS di efficienza (*) 91,8 (**) 84,1 (*) Domande autorizzate/Domande Pervenute (**) mod SR41 definiti/mod SR41 pervenuti

BONUS LAVORATORI AUTONOMI

BONUS 600,00 Euro dati al 4 giugno 2020 Nome sede Domande presentate Accolte Pagate Chieti 30.177 23.978 23.462 L’Aquila 7.101 5.748 5.643 Sulmona 5.550 4.299 4.231 Avezzano 13.641 11.020 10.864 L’Aquila prov 26.292 21.067 20.738 Pescara 26.189 20.575 20.225 Teramo 32.261 24.657 24.272 Regione 114.919 90.277 88.697

NASPI

NASPI dati al 4 giugno 2020 PROVINCIA DOMANDE pervenute DOMANDE EVASE (definite, in pag.to o respinte) CHIETI 4.612 4.317 L’AQUILA 1.469 1.453 SULMONA 1.276 1.201 AVEZZANO 2.007 1.878 L’AQUILA prov 4.752 4.532 PESCARA 4.353 4.145 TERAMO 5.036 4.902 REGIONE 18.753 17.896 95,4 %

BONUS BABY SITTING

Covid Bonus Baby Sitter al 4 giugno 2020 Sedi pervenute lavorate CHIETI 1.155 1.146 L’AQUILA 462 461 SULMONA 173 163 AVEZZANO 278 278 L’AQUILA prov 913 902 PESCARA 1.267 1.264 TERAMO 1.225 1.200 REGIONE 4.560 4.512 98,9 %