Annullato il Palio del Barone 2020, si svolgerà nel 2021

TORTORETO – L’Associazione Due Torri di Tortoreto, organizzatore del Grande Evento “Palio del Barone”, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Tortoreto, ha deciso di annullare l’evento previsto per agosto 2020. Nonostante la paziente attesa dell’evolversi dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese e l’opportuna valutazione di realizzare la 20° edizione della celebre manifestazione in totale sicurezza, gli organizzatori hanno scelto di rinviare la manifestazione al prossimo agosto 2021.

Già dall’autunno scorso, l’Associazione, si era adoperata per programmare un ventennale ricco di sorprese e di nuovi appuntamenti da spalmare nei giorni di luglio e agosto. La macchina organizzativa del Palio del Barone, data la sua complessità, dove viene richiesto un notevole impegno di persone e molti mesi di preparazione, soprattutto quest’anno in cui era previsto il ventesimo anniversario, ha deciso di fermare ogni attività legata al Palio.

Il Palio del Barone, come si evince dalla definizione di “Grande Evento” dato dal Consiglio Comunale con apposita delibera, vuole essere l’occasione di socializzazione, divertimento e coinvolgimento, una festa che unisce tutti: cittadini, turisti, organizzatori, atleti, figuranti e artisti. Era evidente però che le misure di distanziamento interpersonale, dettate al fine di evitare rischi sanitari, non consentivano la realizzazione di un evento così complesso, stravolgendo completamente la natura e la bellezza dell’intero Palio.

Inoltre, l’Associazione Due Torri, comprendendo le difficoltà che stanno vivendo le nostre istituzioni, gli enti, le attività commerciali e gli sponsor, che per diciannove anni hanno sostenuto la crescita e la riuscita della manifestazione, vogliamo sollevare gli stessi da ulteriori impegni e incombenze per il 2020. “Ringraziamo pubblicamente l’amministrazione comunale per aver condiviso con noi questa scelta”.

“Purtroppo per il 2020 dovremo rinunciare al Palio del Barone, come a tutti gli eventi di più grande portata che contraddistinguono Tortoreto” – ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed alla Cultura, Giorgio Ripani – “L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento all’Associazione Due Torri che ha tentato fino alla fine di realizzare questo Grande Evento”.

“Con profondo rammarico dovremo rinunciare alla edizione 2020 del Palio del Barone” – conferma il Sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni – “Si tratta, per la nostra comunità, dell’evento più importante e apprezzato dell’estate tortoretana, che siamo certi tornerà più bello nel 2021”.