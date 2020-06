Donati cioccolatini, caramelle e giocattoli ai bambini delle Case Famiglia

Iniziativa del Kiwanis Club Pescara G. D’Annunzio a favore dei bambini della “CasaGaia” di Cansano, “Casa di Nazareth” di Pacentro e Casa Famiglia “Esperanza” di Montesilvano

MONTESILVANO – Il Kiwanis Club Chieti Pescara G. D’Annunzio ha promosso l’iniziativa di donazione di cioccolatini, caramelle, biscotti e giocattoli a favore delle case famiglia abruzzesi. La mission primaria del Kiwanis a livello internazionale è servire i bambini del mondo ed anche con piccoli gesti nel piccolo della nostra regione il Kiwanis Club Chieti Pescara G. D’Annunzio è in grado di farlo.

“In accordo con i nostri soci e in collaborazione con le strutture ci siamo mossi sul territorio – dichiara Miranda Di Matteo, Presidente del Kiwanis Club Chieti Pescara G. D’Annunzio – grazie al grande cuore di chi ha inteso supportare la nostra iniziativa offrendoci dolcezze e giochi, abbiamo incontrato bambini di tutte le età nella speranza di aver loro regalato un attimo di dolcezza ma nella certezza che far scaturire anche un solo sorriso sul volto di un bambino in difficoltà significhi per noi aver vinto”.

Le case famiglia visitate sono state la Casa Famiglia Gaia a Cansano (Aq), “CasaGaia” è una comunità educativa per minori gestita dalla Horizon Service che accoglie minori dai 0 ai 17 anni. Per poi muoversi verso Pacentro (Aq) nella casa di preghiera ed accoglienza “Casa di Nazareth” dell’Associazione comunità Papa Giovanni XXIII e nel pescarese a Montesilvano (Pe) la Casa Famiglia “Esperanza” Cooperativa Sociale Ambra che ospita bambini non accompagnati di età tra i 0 e i 13 anni, mamme con bambini e donne sole in difficoltà.

Un sentitissimo e doveroso ringraziamento alla signora Maria Grazia Simoncini proprietaria di Torrefazione Aromatica di Chieti Scalo per la generosissima donazione di dolciumi e giocattoli abbracciando in pieno le finalità del club.