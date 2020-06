Coronavirus in Abruzzo, aggiornamenti del 5 giugno 2020

Notizie e bollettino dati del 5 giugno sul Covid-19 in Abruzzo: in attesa del nuovo bollettino sono 109 ricoverati, 3 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 5 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 4 giugno, parlava di di 3 nuovi casi e di un aumento complessivo di 15 nuovi casi rispetto a venerdì scorso; 109 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 592. Il numero dei deceduti é salito a 415 pazienti deceduti, 2136 quello dei dimessi/guariti mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 736.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 79720 test, di cui 73412 sono risultati negativi. Il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in un’intervista alla Rai aveva annunciato qualche giorno fa che il numero di tamponi quotidiani potrebbe aumentare sensibilmente nei prossimi mesi fino ad arrivare a 90mila tamponi al giorno.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

L’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato le linee guida nel Rapporto sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Vietata qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, musica in spiaggia, amimazione, giochi, feste. Obbligatori distanziamento di almeno un metro per persone non conviventi, sanificazione.

“No alla movida rumorosa con schiamazzi ed eccessi di musica, soprattutto in alcune aree di Pescara, nate come salotti socio-culturali del centro cittadino, ma si ad un allungamento degli orari di chiusura. Estendere i tempi di operatività dei servizi rappresenta una delle azioni necessarie per promuovere la ripresa durante un’estate anomala”. É quanto si legge in una nota congiunta del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, e dei coordinatori provinciale e cittadino, Stefano Cardelli e Roberto Carota.



É atteso per le 18 di oggi all’Aeroporto internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi” di Pescara, un volo charter con 124 cittadini marocchini. Si tratta di operai agricoli stagionali qualificati che ormai da anni sono impiegati sul territorio nazionale, tanto da essere diventati indispensabili per l’attività di molte aziende nostrane. Il contingente troverà lavoro nelle province de L’Aquila e di Mantova.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 5 GIUGNO 2020

Disponibili nel primo pomeriggio i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 5 GIUGNO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]