Nuova recinzione per il Parco di Santa Teresa di Spoltore

SPOLTORE – Il parco di Santa Teresa di Spoltore si rimette a nuovo in attesa di tornare alla piena funzionalità post coronavirus: sono infatti in corso i lavori per la realizzazione di una nuova recinzione, che andrà a sostituire completamente la precedente.

“I parchi sul territorio di Spoltore sono aperti, sanificati e sicuri” ricorda il sindaco Luciano Di Lorito “anche se in via precauzionale chiediamo a bambini e adulti di non utilizzare giochi, altalene o altre attrezzature sportive installate al loro interno. Si tratta comunque di una prudenza che contiamo sia possibile superare a breve”.

L’esigenza di una recinzione rinnovata è legata alle non perfette condizioni di quella che era presente, oltre che per migliorare l’estetica complessiva del parco: “si tratta del fiore all’occhiello di Santa Teresa, l’angolo della frazione più bello e frequentato, in prossimità poi di Chiesa e scuola. In queste settimane abbiamo ripetuto più volte le sanificazioni e per fare in modo che le famiglie potessero sentirsi sicure, anche psicologicamente, nel frequentare questo spazio all’aperto, dopo tanti giorni costretti in casa”.

Anche se la situazione dell’epidemia appare al momento rassicurante, non bisogna dimenticare di avere un comportamento responsabile quando si incontrano altre persone e di seguire scrupolosamente le misure igieniche: “tenere sempre le mani pulite, disinfettarle quando necessario, ricordare il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine”.