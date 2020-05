Notizie e dati bollettino Covid-19 in Abruzzo del 28 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 138 i ricoverati, 3 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 28 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 5 casi nuovi, 138 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 in terapia intensiva e 725 in isolamento domiciliare.

Il Presidente Marco Marsilio ha visitato le ex zone rosse di Penne e Farindola. Entrambi i Comuni, durante l’emergenza sanitaria, hanno subito le restrizioni per 26 giorni consecutivi al fine di evitare la diffusione del virus sul territorio pescarese. Il Presidente Marsilio ha incontrato i sindaci Mario Semproni (Penne) e Ilario Lacchetta (Farindola).

Il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi ha dichiarato di ritenere inconcepibile l’entusiasmo dell’Assessore Verì sui risultati ottenuti da Regione Abruzzo visto “che proprio lei, in data 25 maggio, ha firmato una delibera di Giunta che certifica perdite nel 2019 per 66 milioni di euro da parte della sanità abruzzese, mancate coperture per 14 milioni e annesso taglio di risorse per l’ospedale di Chieti per un valore di 30 milioni. Per la Marcozzi la città di Chieti ha urgente bisogno di una nuova struttura per andare a sostituire quella attuale, vecchia e ormai inadeguata.

HMD ITALIA Regione Abruzzo ha voluto contribuire, nel suo piccolo, donando all’Ambulatorio Vaccinale di Pescina e al Dr. Roberto Palermo dell’ Equipe di Medici dell’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale che monitora i nuovi casi di COVID-19), due Termoscanner ad infrarossi per il rilevamento della Temperatura Corporea.

