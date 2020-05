Pezzopane: “Meno burocrazia, scuola simbolo di vero rilancio”

REGIONE – ”Nel #DecretoScuola è entrata una norma importantissima per l’#ediliziascolastica, chiesta dagli Enti Locali nell’ultima cabina di regia: Sindaci e Presidenti di Provincia avranno poteri commissariali per i piccoli lavori da fare per Settembre. Meno burocrazia. Per poter portare a termine subito interventi edilizia scuole necessarie alla ripartenza, Per l’edilizia scolastica il decreto Rilancio ha previsto misure di semplificazione amministrativa per consentire agli Enti locali proprietari degli immobili di operare celermente.

Nella fase di conversione del decreto legge 22/2020, e’ stato inoltre approvato in Senato, un emendamento importante: i sindaci e i presidenti di Provincia avranno poteri commissariali per porre in esser velocemente quanto necessario e portare a termine i lavori di edilizia scolastica. Intendo,lavorare nel decreto semplificazione per ulteriori snellimenti nell’edilizia scolastica e per le opere pubblica. La campanella a settembre deve suonare per tutti, come nel 2009. Quello fu il segno vero della ricostruzione ed in questa pandemia, sarà il vero segno della ripresa”. Così la Deputata Dem Stefania Pezzopane su emendamento che da ai sindaci ed ai presidenti di provincia poteri commissariali per le iniziative tese alla ripartenza delle scuole a settembre.