Enrico Borghi per parlare di Green Community alla diretta del Pd Abruzzo

REGIONE – Domani venerdì 29 maggio, a partire dalle 16, si terrà il confronto, in diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico abruzzese, con il deputato del Pd Enrico Borghi, consigliere del Governo per la montagna. Il tema sarà “Green Community: aree interne, piccoli comuni, superbonus. Un’idea di Paese”.

Il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina la ritiene “un’opportunità importante per discutere di ripresa e rilancio, in chiave green. L’Abruzzo è il territorio che più di altri deve puntare di più su questo approccio, e in questo senso dobbiamo fare di necessità virtù: la discussione a livello di Unione europea sui fondi per la ripresa è decisamente orientata a vincolarli a modalità ecosostenibili, e già da adesso alcune misure varate dal governo favoriscono questo genere di progetti, penso ad esempio al potenziamento dei cosiddetti ecobonus e sismabonus. In più, il territorio della nostra regione è in gran parte ‘area interna’, e si presta a essere rivalutata alla luce delle nuove esigenze emerse a causa dell’epidemia. É fondamentale avere una strategia, di questo discuteremo con Borghi, auspicando che il governo regionale sappia raccogliere gli stimoli e le opportunità. Ad apprendere dagli articoli di stampa della scelta di tagliare finanziamenti su programmi che riguardano proprio l’innovazione e la sostenibilità, il pessimismo è lecito”.

La deputata Stefania Pezzopane sottolinea: “La scorsa legislatura ha visto l’approvazione della importante legge per i piccoli Comuni, una tessitura sostanziosa per rilanciare l’ossatura del nostro paese. Ora finalmente i primi bandi e gli strumenti attuativi stanno diventando operativi. La fase nuova dell’emergenza ci induce a pensare a nuove socialità e nuove economie. Puntiamo sul nostro Appennino per una strategia di Green community in un’area con grandi spazi, grande qualità della vita no-Covid. Attrezzarla di servizi adeguati è l’operazione da compiere. Nel decreto rilancio lo strumento del superbonus al 110% permette di realizzare un pezzo significativo di questa operazione”.