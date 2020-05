Montesilvano, esenzione imposta di bollo e Tosap: scadenza domanda

MONTESILVANO – Il Decreto Legge ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e della Tosap fino al 31 Ottobre 2020. Le domande devono essere effettuate con la compilazione dell’apposito modulo presente sul sito del comune da protocollare a palazzo di città o da inviare tramite pec all’indirizzo: polizialocale@comunemontesilvano.legalmail.it.

Seguirà il sopralluogo da parte della Polizia Locale per il rilascio dell’autorizzazione in tempi strettissimi. Le categorie ricomprese nell’esenzione riguardano le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pub, bar, tavole calde ecc.).

“Abbiamo definito – riferisce l’assessore al Bilancio e Tributi Deborah Comardi – con il vice sindaco Paolo Cilli e con il comandante della Polizia Locale Nicolino Casale, gli indirizzi per la presentazione delle domande per l’occupazione del suolo pubblico. L’intenzione della nostra amministrazione comunale è quella di concedere una interpretazione di tipo estensivo, cioè di concedere all’attività richiedente l’occupazione del maggior suolo possibile, nel rispetto della normativa del codice della strada, dei distanziamenti sociali e delle attività limitrofe: ad esempio, per due attività confinanti si potrà concedere il 50% di uno spazio comune”.