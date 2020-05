Borse studio Cna a due neo laureate, domani webinar

PESCARA – Un premio agli studenti che guardano al mondo della piccola e micro impresa abruzzese. É il senso del webinar in programma domani mattina, 29 maggio 2020 alle 10 sulla piattaforma Microsoft Team (collegamento su https://bit.ly/3cbUzXT) che suggella il rapporto di collaborazione avviato tra il Dipartimento e la Scuola di Economia dell’Università di Chieti-Pescara con la Cna Abruzzo. Un rapporto intenso nato un paio di anni, che guarda a una crescente integrazione tra il mondo imprenditoriale abruzzese e i centri di formazione del sapere, quali appunto gli atenei, che domani mattina vedrà la cerimonia di assegnazione dei primi due assegni da 500 euro ciascuno attribuiti ad altrettante tesi di laurea magistrale dedicate, nell’anno accademico 2018-2019, all’approfondimento dei problemi legati al mondo della micro-impresa d’Abruzzo.

In due anni, le aule di viale Pindaro – grazie al grande impegno dei docenti coinvolti e della Cna- sono state animate da numerosi incontri con imprenditori di successo, forum sull’innovazione promossi dalle nuove leve dell’imprenditoria abruzzese, premi nazionali. La cerimonia di consegna delle due borse di studio, una delle quali messa appunto a disposizione dal Cna Abruzzo, l’altra dall’azienda di trasporti “L.Trasport”, avverrà rigorosamente in modalità online, secondo una prassi che l’emergenza Covid-19 ha reso quotidiana nel mondo accademico. Dopo i saluti del Rettore Sergio Caputi, del Direttore del Dipartimento Maria Chiara Meo, del Presidente regionale di Cna Abruzzo Savino Saraceni, il programma entrerà nel vivo con l’introduzione del Presidente della Scuola di Scienze economiche, aziendali, giuridiche e sociologiche, Michele Rea.

Il capitolo “Cna per gli studenti: le iniziative in atto”, con gli interventi della professoressa Lara Tarquinio, del Dipartimento di Economia, del Direttore regionale della Cna, Graziano Di Costanzo, e di Luciana Ferrone, presidente di Cna Impresa Donna e titolare di “L.Trasport”, farà da apripista al momento clou dell’incontro, ovvero la premiazione delle due neo laureate Chiara Aufiero e Gloria Calaudi. Conclusione dedicata al rafforzamento dell’acoordo, e dunque ai “Progetti per il futuro”, con il professor Alberto Simboli del Dipartimento di Economia e Letizia Scastiglia, Direttore della Cna di Chieti.