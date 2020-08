Notizie del 21 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: 27 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 21 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 20 agosto parlava di 4 nuovi casi. 27 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 240 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2841 dimessi/guariti. I positivi erano 258.

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute relativo al periodo che va dal 10 al 16 agosto rileva che in cinque Regioni l’indice Rt è superiore al valore di 1: si tratta di Umbria (1,34), Abruzzo (1,24), Veneto (1,21), Lombardia (1,17) e Campania (1,02). La maggior parte dei nuovi contagiati, tuttavia, risultano essere “meno gravi e in maggioranza asintomatici”. L’età media dei contagiati é scesa intorno ai 30 anni: “La circolazione avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani, in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità”.

Il virologo Pregliasco ha dichiarato che l’aumento dei casi é legato a tanti focolai”, e “il 40% vienei dall’estero, da nazioni dove c’è diffusione maggiore del virus. Proprio per questo la situazione non è preoccupante, però é importante isolare più focolai possibili.

Il protocollo del Comitato tecnico scientifico prevede un supporto di medici di famiglia e pediatri per gestire al meglio la sicurezza all’interno degli istituti scolastici. I nuovi banchi arriveranno a partire dall’8 settembre.