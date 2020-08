Ginnastica per donne e uomini over60 a Città Sant’Angelo: ecco quando

Dal lunedì al venerdì, dalle 07:00 alle 08:00, le lezioni si terranno in due posti molto suggestivi come la spiaggia di Marina di Città Sant’Angelo e, il giardino Comunale del centro storico

CITTÁ SANT’ANGELO – Con Delibera della Giunta Comunale n.116 del 19 agosto 2020, è stato approvato il progetto “Attivi Insieme”. L’amministrazione comunale ha voluto patrocinare questa iniziativa rivolta a uomini e donne over60. L’idea, presentata dal Società Cooperativa Sociale New Aid a.r.l. ONLUS di Città Sant’Angelo, è quella di dare l’opportunità a queste persone di fare lezione di ginnastica dolce. Le attività partiranno dal 31 agosto 2020 e termineranno il 10 settembre 2020.

Dal lunedì al venerdì, dalle 07:00 alle 08:00, le lezioni si terranno in due posti molto suggestivi come la spiaggia di Marina di Città Sant’Angelo e, il giardino Comunale del centro storico. Le sedute di ginnastica, saranno completamente gratuite e eseguite da un professionista laureato in Scienze Motorie.

Bisognerà presentarsi alle lezioni esclusivamente in tenuta ginnica, con un tappetino da palestra, un asciugamano e una bottiglietta d’acqua.

Saranno effettuati esercizi posturali, respiratori, di mobilizzazione, rinforzo muscolare, equilibrio e molti altri. Un’iniziativa accolta con grande gratitudine dal Sindaco, Matteo Perazzetti e al Vice Sindaco, Lucia Travagliani, entrambi sensibili alla salute e alla tutela dei cittadini angolani.

Per tutte le info, la Dottoressa Francesca Mignanelli sarà raggiungibile al numero telefonico 3394963781.