Notizie del 18 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: annunciati dall’assessore Verì tamponi per i sanitari delle RSA

REGIONE – Giovedì 18 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 17 giugno, parlava di di 1 nuovo caso su un totale di 1.074 tamponi analizzati. 61 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 375 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 457 mentre 2.267 erano i dimessi/guariti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Mentre aumentano i nuovi casi sul territorio nazionale, dall’L’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco comunica che il farmaco Tocilizumab non si è dimostrato efficace contro il nuovo Coronavirus nei casi non gravi; per questo motivo i test e la sperimentazione in corso termineranno in anticipo rispetto ai tempi previsti. Meglio, secondo quanto scrive sul profilo ufficiale Facebook il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, cortisone e Remsedivir.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha visitato la sede centrale di Teramo dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, che eseguono circa un milione di esami analitici l’anno. L’assessore alla Salute Nicoletta Verì ha annunciato che la Regione Abruzzo effettuerà i tamponi per gli ospiti e gli operatori delle Rsa (residenze sanitarie per anziani) presenti sul territorio regionale. L’assessore ha dichiarato che, superata la fase acuta dell’emergenza, bisogna mantenere ancora alta l’attenzione, con iniziative volte alla prevenzione, al fine di evitare la diffusione del contagio. All’Assessore Verì i sindacati chiedono una premialità da corrispondere agli operatori del Servizio Sanitario Regionale per l’emergenza COVID 19.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 18 GIUGNO 2020

