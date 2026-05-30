Pescara inaugura il nuovo Centro del Riuso tra economia circolare e inclusione sociale

PESCARA – Ambiente SpA, in collaborazione con il Comune di Pescara e la Regione Abruzzo, ha inaugurato il CeRiPE – Centro del Riuso di Pescara, il nuovo spazio dedicato all’economia circolare situato in via Alessandro Volta 24. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, l’assessore alle Politiche Ambientali Claudio Croce, il presidente dell’associazione Liberamente, Davide Spinelli, insieme al CdA, ai dirigenti e ai tecnici di Ambiente SpA che hanno seguito l’intero progetto.

Per approfondire: economia circolare.

Il Centro nasce con un obiettivo semplice e concreto: prolungare la vita degli oggetti, sottraendoli allo smaltimento e rimettendoli in circolo a beneficio della comunità. Il motto è chiaro: non sprecare. Un principio perfettamente in linea con la strategia ambientale di Ambiente SpA e con le politiche di sostenibilità promosse dall’amministrazione comunale.

Come funziona il CeRiPE

I cittadini possono consegnare gratuitamente oggetti ancora funzionanti: piatti, posate, suppellettili, giocattoli, libri, biciclette, passeggini, carrozzine, piccoli elettrodomestici (microonde, aspirapolvere, PC, stampanti) e anche mobili, divani, reti e materassi, previa verifica degli spazi disponibili.

Il ritiro degli oggetti è invece riservato ai residenti di Pescara, che potranno consultare il catalogo e prenotare tramite l’app Junker, lo strumento digitale ufficiale del servizio. Per gli articoli ingombranti è possibile inviare una segnalazione direttamente dall’app: il personale del Centro contatterà il cittadino per organizzare il recupero.

Inclusione sociale: il valore aggiunto del progetto

La gestione operativa del CeRiPE è affidata all’associazione Liberamente, realtà del Terzo Settore impegnata nell’inclusione lavorativa di persone con disabilità intellettive e relazionali.

«Grazie a questa struttura si allunga il ciclo di vita degli oggetti e si crea un beneficio per chi ne ha bisogno», dichiarano il sindaco Carlo Masci e l’assessore Claudio Croce. «Si riducono i rifiuti, si sostiene la comunità e si valorizza il lavoro dei ragazzi con disabilità, protagonisti di un processo virtuoso che unisce ambiente e solidarietà».

Gli operatori e i volontari di Liberamente garantiranno accoglienza, gestione degli oggetti e corretto funzionamento della struttura.

Orari di apertura

Il CeRiPE è aperto:

lunedì e sabato dalle 9:30 alle 12:30

mercoledì dalle 15:00 alle 18:00

Negli stessi orari è possibile anche ritirare gli oggetti disponibili. In base all’affluenza, il Comune valuterà un’eventuale estensione dei giorni e degli orari di apertura.