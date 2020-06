Giulianova, proseguono i lavori nel Quartiere Sant’Annunziata

Conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale in Via Simoncini e Via Di Vittorio; poi toccherà a Via Trieste e Via Lepanto

GIULIANOVA (TE) – A Giulianova si sono conclusi i lavori di rifacimento del manto stradale in via Simoncini ed il tratto di via Di Vittorio antistante il Centro Commerciale “I Portici”, dove si stanno concludendo i lavori per la messa in sicurezza del marciapiede.

Per quanto riguarda la altre due vie fortemente ammalorate di via Trieste e via Lepanto si dovrà aspettare il termine dei lavori sulla zona ex-Sadam e sul Porto, per poi partire con il rifacimento del manto stradale, inoltre, le aziende interessate contribuiranno economicamente con tale lavoro, come annunciato dal Sindaco Jwan Costantini nell’assemblea pubblica del 13 gennaio.