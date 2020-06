Regione Abruzzo, tamponi per ospiti e operatori delle RSA

Lo ha annunciato l’assessore Verì. Lobiettivo di garantire maggiore controllo al fine di prevenire il contagio tra soggetti fragili

PESCARA – L’assessore alla Salute Nicoletta Verì ha annunciato che la Regione Abruzzo effettuerà i tamponi per gli ospiti e gli operatori delle Rsa (residenze sanitarie per anziani) presenti sul territorio regionale. L’iniziativa è in linea con le ordinanze regionali n. 45, che disciplina la tracciatura dei tamponi, e n. 53, per la gestione dei casi sospetti Covid-19.

L’assessore ha dichiarato che, superata la fase acuta dell’emergenza, bisogna mantenere ancora alta l’attenzione, con iniziative volte alla prevenzione, al fine di evitare la diffusione del contagio.

“Pertanto abbiamo attivato un percorso che mira a monitorare anche le strutture socio-sanitarie che accolgono gli anziani, utenti notoriamente fragili e meno protetti, che hanno bisogno di maggiore attenzione. Anche gli operatori che operano in queste strutture – ha concluso – saranno sottoposti a tamponi con l’obiettivo di garantire maggiore controllo e sicurezza»