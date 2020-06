Lavoratori della Pilkington, le preoccupazioni del PD Chieti sul futuro

“Serve l’intervento della Regione; finora gli unici aiuti concreti sono stati quelli del Governo che ha dimostrato attenzione e sensibilita”

SAN SALVO (CH) – A una settimana dall’incontro della Regione Abruzzo e del Sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca con i vertici aziendali della Pilkington il Partito Democratico torna ad esprimere preoccupazione per il presente e il futuro dell’azienda e quello delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Dal presidente Marsilio e dall’assessore alle Attività produttive Febbo -scrive in una nota-continuiamo a sentire da settimane che la Regione c’è, ma finora gli unici aiuti concreti sono stati quelli del Governo che ha dimostra ancora una volta attenzione e sensibilità”.

“Da quanto appreso dalla stampa -prosegue la nota- nell’incontro di venerdì scorso si è parlato di ripresa produttiva, di salvaguardia dei livelli occupazionali e dei salari, di investimenti e futuro, di strategie e interventi che convincano gli azionisti del gruppo Nsg Pilkington ad accompagnare l’azienda in questo drammatico percorso di crisi mondiale.

Bene. Ma dopo gli annunci, il silenzio”.

Il Partito Democratico torna, pertanto a sollecitare la Regione Abruzzo e l’Assessore alle Attività Produttive, Mauro Febbo ad attivarsi nell’immediato e assicura che continuerà il dialogo con il Governo attraverso il Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi e attraverso il Sen. Luciano D’Alfonso.

“La Pilkington – ha dichiarato Gianni Cordisco, Segretario del Pd Provinciale Chieti, “è da sempre il maggior produttore di vetro per macchina a livello nazionale ed europeo. Se non si agisce subito le ripercussioni a cui il nostro territorio andrà incontro saranno drammatiche e catastrofiche. Dalla Regione Abruzzo continuiamo a vedere solo parate e a sentire chiacchiere senza nessuna azione concreta. Non nascondo che come cittadino, prima ancora che come segretario di partito, sono fortemente preoccupato. Continuo a non comprendere questo distacco politico, questo muro eretto dalla Regione Abruzzo e dal Comune di San Salvo con le altre forze politiche”.

“La Pilkington, con gli stabilimenti satellite Primo e Bravo, e la Denso rappresentano il 70% del PIL dell’Abruzzo” –ha dichiarato invece Antonio Boschetti, Segretario del Pd San Salvo –Non possiamo permetterci che i sacrifici finora fatti dalle lavoratrici e dai lavoratori vada in fumo per colpa di una politica regionale distante da questo territorio. In questi colossi industriali c’è la speranza di ripresa per l’intera nostra Regione. E’ necessario salvaguardare le linee produttive, mantenere l’attuale livello occupazionale e proseguire il Piano Industriale previsto. Sarebbe necessario farlo tutti insieme ma così non è. Sono e resto accanto alle lavoratrice e ai lavoratori continuando il mio e nostro dialogo con i sindacati e gli esponenti al Governo”.