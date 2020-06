Notizie del 17 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: più persone sui mezzi pubblici e si pensa alla riapertura delle scuole

REGIONE – Mercoledì 17 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 16 giugno, parlava di di 1 nuovo caso su un totale di 628 tamponi analizzati. 67 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 398 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 457 mentre 2355 erano i dimessi/guariti.

Il Presidente della Regione Abruzzo, con Ordinanza numero 74 del 14 giugno 2020, ha disciplinato una serie di aspetti in materia di tutela della salute e sicurezza relativi al settore dei trasporti in aggiunta a quelli già vigenti e ai quali TUA si sta adeguando. Tra le novità della nuova Ordinanza ce n’è una rilevante che riguarda l’aumento del numero di persone da trasportare.Per quanto attiene il servizio di trasporto ferroviario, invece, la capacità massima dei treni non dovrà, di norma, essere superiore al 50 per cento del totale dei posti a sedere ed entro il 22 giugno 2020 TUA riattiverà il 90 per cento dei servizi pre-Covid.

Il Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, intervenuta a a “Notte prima degli esami” su Radio24, ha dichiarato che entro questa settimana ci sarà l’accordo tra governo e regioni sulla data di riapertura della scuola. Il Governo ha fatto una proposta alle Regioni per riaprire il 14 di settembre ma c’é la possibiltà che già dal primo settembre le scuole possano riaprire per gli studenti che hanno delle attività di recupero degli apprendimenti.

Oggi riaprono i parchi pubblici a San Giovanni Teatino, in sinergia con la Protezione Civile che, per una settimana, dalle ore 16 alle ore 20 sarà presente al Parco dei 120 Alberi e al Parco Baden Powell per sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto delle normative anti Covid-19 e delle misure contenute nel Dpcm dell’11 giugno.

