I rappresentanti di E.CU.A. ricevuti da Marsilio: esito incontro

PESCARA – Esprimono viva soddisfazione gli artisti di E.CU.A. (Enti Culturali Autonomi) che dopo essersi riunti con oltre 50 rappresentanti della federazione spontanea che conta 130 centri di produzione artistica iscritti, sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri.

Dopo la “Manifesta Azione” davanti al Teatro Michetti dello scorso 10 giugno, gli artisti riunitisi in una Federazione spontanea, per far fronte alle gravi difficoltà che il comparto sta vivendo da ormai quasi 4 mesi, si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Unione a Pescara, davanti ad un altro luogo simbolo della Cultura abruzzese, il Teatro Auditorium De Cecco (chiuso per inagibilità da diversi anni) e contestualmente davanti ad una delle sedi della Regione Abruzzo, al fine di poter avere delle risposte sul sostegno che gli operatori reclamano, per non dover veder scomparire i propri centri di produzione culturale, a causa delle vicende legate al COVID 19.

Il grido d’allarme è stato dunque ascoltato sia dall’opposizione che ha visto la sua presenza in piazza con il consigliere Domenico Pettinari e sia dalla stessa Presidenza che ha invitato una delegazione di E.CU.A. ad un confronto.

Piena soddisfazione dei rappresentati degli artisti e degli operatori culturali al termine dell’incontro, in cui erano presenti: Milo Vallone, ideatore e portavoce della federazione, Edoardo Oliva, Maurizio Di Fulvio, Gianluigi Antonelli, Franca Minnucci, Santino Spinelli e Federica Vicino.

“La Regione, per voce del Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri – dichiarano gli operatori al termine dell’incontro – ha finalmente rassicurato tutto il comparto della cultura e dello spettacolo abruzzese, dichiarando di voler aiutare e sostenere i centri di produzione culturale, correggendo gli strumenti che l’Ente ha a disposizione al fine di considerare tutte le realtà artistiche professionali del territorio e non solo quegli Enti che facendo capo al FUS (Fondo Unico dello Spettacolo), già godono di larghe forme di sussidio da parte del Ministero. Era importante per noi e per tutto il tessuto sociale della nostra regione – concludono i delegati di E.CU.A. – sapere che chi amministra il territorio sia consapevole dell’importanza della salvaguardia di quelle figure, come lo sono gli artisti, che tanto contribuiscono alla crescita del territorio stesso, sia in termini di valorizzazione che di promozione, attraverso la circuitazione delle loro opere in tantissimi contesti nazionali ed internazionali”.