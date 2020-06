Consegna di ecocardiografi in ospedale e borse di studio a Pescara

Giovedì 18 giugno due appuntamenti vedranno impegnato il Rotary Club Pescara Ovest ‘D’Annunzio’: prima la donazione di 20 ecocardiografi portatili per l’Ospedale di Pescara quindi la consegna di una borsa di studio da 1500 euro

PESCARA – Venti ecocardiografi portatili destinati esclusivamente al trattamento dei pazienti Covid in isolamento domiciliare e una borsa di studio da 1.500 euro destinata alla studentessa che più si è distinta di un Istituto Superiore di Pescara. Sono i due momenti che domani, giovedì 18 giugno, vedranno impegnato il Rotary Club Pescara Ovest ‘D’Annunzio’ che, nonostante l’emergenza coronavirus, non ha fermato neanche un secondo l’attività di service a supporto del territorio.

“Cominceremo domattina – ha spiegato il Presidente del Club Amedeo D’Aurelio –: alle 12 in punto saremo all’Ospedale civile di Pescara per donare venti ecocardiografi portatili, acquistati con il supporto dei nostri soci. Si tratta, in questo caso, di una iniziativa realizzata in collaborazione con il Club Rotary di Pescara Nord e il Club Rotary Vestini di Penne. Obiettivo dell’iniziativa è quello di dare un contributo concreto per fornire al nostro nosocomio materiale medico fondamentale per la gestione del malato Covid posto in isolamento domiciliare. Il paziente affetto da coronavirus, a maggior ragione, ha bisogno di un costante monitoraggio di tutti i parametri, a partire dal sistema cardiovascolare, ma al tempo stesso è importante dotare il nosocomio di attrezzature che restino sempre ben distinte da quelle utilizzate per pazienti no-Covid, proprio per scongiurare qualunque occasione di contagio. I

l Club Rotary, da sempre vicino al territorio, è ben consapevole che un’emergenza sanitaria improvvisa come quella che ancora stiamo vivendo, impone il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti per fronteggiare insieme qualunque necessità e per tale ragione abbiamo deciso di farci parte attiva nel donare, all’Ospedale civile, venti ecocardiografi portatili che i medici potranno utilizzare per effettuare gli esami su pazienti affetti da coronavirus ma che, fortunatamente, possono vivere a casa il periodo di isolamento, cura e quarantena. La consegna, a mezzogiorno, domani, sarà effettuata nella sede della Direzione sanitaria di Pescara, in via Paolini, alla presenza del Direttore Sanitario Antonio Caponetti, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, peraltro socio Rotary, e del Primario del Reparto Malattie Infettive Giustino Parruti”.

Il secondo appuntamento sarà alle 21 con la consegna del Premio di Studio Rotary Club Pescara Ovest alla studentessa Chiara Nobilio della classe 5 B del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico ‘Misticoni – Bellisario’ di Pescara.

“Si tratta della seconda edizione del premio, istituito dal Rotary Club e – ha spiegato il Presidente D’Aurelio – destinato allo studente dell’Istituto superiore di Pescara che ha preso il massimo dei voti tra tutti i ragazzi della scuola sorteggiata. L’edizione 2020 ha visto accendere i riflettori sul Liceo ‘Misticoni – Bellisario’ e sulla studentessa Chiara Nobilio che ha preso la votazione di 100 con lode. Alla consegna della borsa di studio da 1.500 euro sarà presente anche la dirigente scolastica Raffaella Cocco”.