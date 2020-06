Ordinanza n. 74, le dichiarazioni del giorno di Marsilio

Il Governatore, intervenuto all’inaugurazione di un hotel a Fossacesia, ha dichiarato che l’ordinanza vuole sostenere il comparto turistico

FOSSACESIA (CH) – Il presidente della Regione, Marco Marsilio, intervenendo nella mattinata di oggi, 15 giugno, alla cerimonia di inaugurazione di un hotel di lusso, realizzato a Fossacesia Marina, in provincia di Chieti, ha dichiarato che l’ordinanza firmata ieri sera, prevede tra l’altro la riapertura di strutture ludiche che ospitano discoteche all’aperto, eventi pubblici e fiere, ha un obiettivo specifico: sostenere il comparto turistico in un momento difficile.

Marsilio ha sottolineato che gli imprenditoridi Fossacesia hanno avuto il coraggio di sfidare le conseguenze di una pandemia e puntare sul turismo di qualità. “La reputo una scelta giusta. Questa nuova esperienza imprenditoriale rappresenta un tassello fondamentale che aiuterà la nostra regione a crescere e guadagnare spazi in un settore trainante per l’economia abruzzese. Noi ci siamo assunti la responsabilità di firmare un’ordinanza che punta a rimettere in moto le attività che operano nel settore turistico, anticipando anche le scelte del Governo nazionale, e se rispetteremo le regole e osserveremo i protocolli di sicurezza, sono convinto che vinceremo la sfida”.

Alla cerimonia è intervenuto anche l’assessore al Turismo, Mauro Febbo, il quale ha sottolineato come “la Regione sia impegnata a promuovere il territorio, attraverso interventi mirati ad attrarre turisti. La Costa dei Trabocchi – ha aggiunto Febbo – rappresenta una eccellenza per l’Abruzzo, la nuova ciclovia diventerà una meta straordinaria. E noi – ha concluso – faremo di tutto per valorizzarla”.