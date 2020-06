Notizie del 15 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: oggi riaprono cinema, teatri e centri benessere

REGIONE – Lunedì 15 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 12 giugno, parlava di 4 nuovi casi su un totale di 1.340 tamponi analizzati. 76 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 448 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 453 mentre 2290 erano i dimessi/guariti. Il bollettino della Protezione Civile di ieri parlava di di 4 nuovi casi su un totale di 1.240 tamponi analizzati. 71 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 446 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il numero dei deceduti era salito a 456 mentre 2312 erano i dimessi/guariti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e l’assessore alle Politiche Sociali Ilaria de Sanctis, hanno inviato una lettera alla ASL invitando ad assumere atti e decisioni urgenti per favorire la reale ripresa di attività relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria per le persone colpite da autismo. Teramo, il Comune chiede alla ASL la ripresa delle attività per gli autistici. La lettera trae spunto dalla rilevazione secondo la quale le attività sanitarie specifiche, la cui ripartenza nelle ordinanze regionali era stata stabilita nel 18 maggio, tardano ad essere riavviate, in particolare nella provincia di Teramo; anzi viene proposta ancora come alternativa la telemedicina.

Oggi riaprono cinema, teatri e centri benessere. Soltanto dal 25 giugno 2020 sarà consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili. Anche il mondo del calcio amatoriale dovrà però fare i conti con le regole per contenere la diffusione del Coronavirus. L’ordinanza n.72 firmata dal Presidente della Regione, Marco Marsilio detta le regole per la ripresa di calcetto e beach volley.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 15 GIUGNO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 15 GIUGNO 2020

