Morte di Antonino Zichichi: il ricordo di Guido Liris

L’AQUILA – Il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del professor Antonino Zichichi, sottolineando come l’Italia perda una delle figure più autorevoli della fisica del Novecento e come l’Abruzzo saluti uno dei protagonisti della sua crescita scientifica e culturale.

Liris ha ricordato il ruolo decisivo di Zichichi nella nascita dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, un progetto visionario avviato nel 1980 e oggi riconosciuto come uno dei centri di ricerca sotterranei più importanti al mondo. Un’intuizione che, all’epoca, appariva quasi irrealizzabile: immaginare una grande infrastruttura dedicata alla conoscenza nel cuore dell’Appennino richiedeva coraggio e lungimiranza.

Grazie alla determinazione di Zichichi, ha sottolineato il senatore, l’Abruzzo è diventato un punto di riferimento internazionale per la fisica delle particelle e per la ricerca avanzata. I Laboratori del Gran Sasso rappresentano ancora oggi un simbolo di come investire nella scienza significhi investire nel futuro, nello sviluppo dei territori e nella crescita culturale del Paese.

Liris ha rivolto un pensiero alla famiglia del fisico, alla comunità scientifica e a tutti coloro che hanno collaborato con lui nel corso degli anni. L’eredità di Antonino Zichichi, ha concluso, continuerà a vivere nei Laboratori del Gran Sasso e nelle generazioni di ricercatori che hanno trovato in Abruzzo un luogo dove far crescere la scienza grazie alla sua visione.