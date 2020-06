Marsilio firma l’ordinanza n. 74 sui Protocolli di Sicurezza per le attività

Dal 15 giugno in vigore i Protocolli per consentire lo svolgimento in sicurezza di determinate attività: tra queste le aree gioco per bambini

PESCARA – Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 74, che consente da oggi, lunedì 15 giugno, determinate attività economiche, produttive o ricreative , nel rispetto dei relativi protocolli di Sicurezza.

Sono, pertanto, approvati i protocolli di Sicurezza per consentire: l’’esercizio delle attività di ristorazione e bar; l’esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti; l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici; l’esercizio delle attività dei rifugi di cui alla L.R. n. 75/1995 ss.mm.ii. 92 e delle attività degli agriturismi di cui alla L.R. 31 luglio 2012, n. 38; l’esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistici; l’esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante – mercatini degli hobbisti; l’esercizio delle attività commerciali in sede fissa; l’esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer(servizi alla persona); la sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti; le attività all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali; le attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nonché di caccia; i trasporti e la logistica; le attività sportive e motorie; gli uffici aperti al pubblico; l’esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura; l’esercizio delle attività di manutenzione del verde; l’esercizio delle attività dei parchi zoologici; l’esercizio delle attività dei parchi avventura; l’esercizio delle attività dei parchi tematici, parchi acquatici e parchi divertimenti permanenti; l’esercizio delle attività di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; l’esercizio delle attività di sagre e fiere; l’esercizio delle attività dei circoli culturali e ricreative; l’esercizio delle attività corsistiche e di formazione professionale; l’esercizio delle attività di strutture termali e centri benessere; l’esercizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza; l’esercizio delle attività delle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche, accompagnatori di media montagna e maestri di sci) e guide turistiche; le aree gioco per bambini; l’esercizio delle attività degli informatori medico-scientifici; l’esercizio dei servizi di noleggio (pubblici e privati) di veicoli e di altre attrezzature; le sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, i convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabile; le discoteche.