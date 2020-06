Giulianova, Spiagge Sicure: al via campagna per il controllo del litorale

Di Carlo: “Il corpo di Polizia Urbana si occuperà di pattugliare la spiaggia tutti i giorni, in turni mattutini e pomeridiani, anche nei fine settimana e nei giorni festivi “

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova, nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge Sicure – Estate 2020”, promossa dal Ministero dell’Interno per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19, ha avviato la campagna di controllo sul litorale giuliese ad opera degli agenti di Polizia Municipale.

“Il corpo di Polizia Urbana si occuperà di pattugliare la spiaggia tutti i giorni, in turni mattutini e pomeridiani, anche nei fine settimana e nei giorni festivi – dichiara l’Assessore al Turismo e alla Polizia Locale Marco Di Carlo – questa attività di controllo capillare delle spiagge, anche di quelle libere, servirà per verificare il rispetto delle norme anti-contagio, del distanziamento sociale e scongiurando ogni tipo di assembramento, per offrire un supporto di assistenza efficace ai gestori dei lidi e di informazione ai turisti sui protocolli di sicurezza da adottare. Le attività di controllo verranno supportate anche grazie all’aiuto dei corpi civili di volontariato”.