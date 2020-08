Notizie del 13 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: scendono a 23 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 13 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 12 agosto parlava di 9 nuovi casi. 23 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 197 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2823 dimessi/guariti. I positivi erano 221.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 13 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato su Facebook di aver firmato un’ordinanza che prevede il test molecolare o antigenico, con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. “Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti”.

Nel corso della Conferenza Stato-Regioni il ministro Speranza avrebbe segnalando il problema delle discoteche e degli stabilimenti affollati durante eventi come Ferragosto necessità di prendere ulteriori provvedimenti, in particolare nei confronti dei locali all’aperto dove non vengono rispettate le misure anti-Covid come il distanziamento. Metà dei governatori sarebbe contrario.

“La questione delle discoteche è nazionale, non solo regionale -scrive su Facebook il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano– Sono state autorizzate in tutte le regioni italiane quelle all’aperto perché i dati epidemiologici lo consentivano ed inoltre sono state fissate regole severe. Le fotografie con assembramenti destano allarme ed è il tema che stiamo affrontando con tutti i presidenti in questo momento nella Conferenza delle Regioni insieme al Governo. Io per primo voglio introdurre ulteriori misure di prevenzione. Perché è vero che sino ad oggi in Puglia non c’è nemmeno un caso Covid legato alle discoteche, ma adesso il virus sta riprendendo a circolare specialmente tra i giovani rientrati dalle vacanze all’estero e quindi dobbiamo prevedere ogni scenario”.