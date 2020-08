Armonie d’Autore 2020 a Città Sant’Angelo: ecco quando

CITTÁ SANT’ANGELO – Giovedì 13 agosto dalle 19.30 in programma la seconda Rassegna di musica d’Autore dal titolo “Armonie d’Autore – Parole e musica dall’Abruzzo“. L’evento si svolgerà in Piazza Garibaldi a Città Sant’Angelo (in caso di maltempo al Teatro Comunale) con ingresso gratuito. Tra i protagonisti della serata presentata dall’attrice Tiziana Di Tonno ci sarà prima l’autore Paolo Talanca che presenterà il suo libro “Fra la Via Emilia e il West” Francesco Guccini: le radici, i luoghi, la poetica quindi spazio alla musica da Sandra Ippoliti a Setak (tappa del Blusansa Tour) e gli Uscitanord. Di seguito alcune il programma nel dettaglio con gli orari.

PROGRAMMA

Ore 19:30 – Paolo Talanca presenterà il libro “Fra la Via Emilia e il West” Francesco Guccini: le radici, i luoghi, la poetica

Ore 21:15 – Sandra Ippoliti – chitarra e voce

Ore 22:00 – Setak – Blusansa Tour – dall’ultimo album interamente in dialetto abruzzese

Ore 22:45 – Uscitanord – Manufacta Tour – nuovo album 2020

USCITANORD

La band Uscitanord ha una storia lunga quasi venti anni. L’idea dei fondatori ed autori Marco Belisario e Marcello Malatesta, era e rimane ancora oggi quella di intraprendere un percorso creativo che unisca le forme e il linguaggio tipici della canzone d’autore italiana (e non solo) con uno stile compositivo più eterogeneo e capace di con-fondere il jazz con il rock o la musica popolare italiana con quella latina o africana. Nel 2002, realizzano il primo album dal titolo “Vizi, vezzi e virtù“ che racconta storie vissute attraverso la pratica dell’autoironia, una autoproduzione dove la passione per il jazz, i versi particolarmente ispirati e la riscoperta del suono caldo degli strumenti acustici, avvicinano la band a uno stile che si insinua timidamente nel genere della canzone d’autore.

Nel 2006 l’album “La nostra cecità“, secondo lavoro discografico con undici brani inediti che danzano con ironia, passione e intima sofferenza sulle cecità dell’uomo comune e le sue infinite contraddizioni. Nel 2011 il nuovo lavoro “Prova d’Artista” (special guest Bepi D’Amato al clarinetto), un mix di suoni avvolgenti e profondi pensieri di confine, dove la realtà si schiaccia in una visione crepuscolare, in tempi lunghi e a bassa velocità, capaci di narrare uno sguardo doppio tra note e parole, tra mondo immaginato e persone reali della provincia, dove ironia, introspezione e durata si contaminano l’un l’altro senza mai confondersi.

Il 2013 è l’anno dell’album “Non Aspettare“, una collezione di otto brani inediti, che si aprono a un diverso approccio al vivere come al fare musica. Alla complessità della vita di tutti i giorni, Uscitanord contrappone la semplicità e la trasparenza dei desideri e delle cose piccole e vissute. Sono canzoni accoglienti, dal sound acustico contaminato da sonorità elettriche, che non appesantiscono l’ascolto e lasciano spazio all’ampiezza delle singole storie e alla loro meraviglia.

Uscitanord, spesso definita come una delle Band più interessanti del panorama musicale italiano, ha conseguito diversi riconoscimenti nelle manifestazioni legate alla canzone d’Autore come Musicultura, Varigotti, Tenco (solo per citarne alcuni), tenuto concerti nei teatri e locali più prestigiosi oltre ad avere ascoltato più volte i loro brani nel circuito delle Radio nazionali più importanti.

A Marzo 2017 l’uscita del nuovo album “Il Sogno Occidentale” con l’etichetta I Cuochi Music – Milano, undici brani inediti attraverso i quali vengono raccontate le diverse realtà di questo tempo con alternanza di sentimenti, da quello critico a quello ironico, dal richiamo alle proprie tradizioni culturali a momenti di assoluta dolcezza che invitano a superare le distrazioni del quotidiano.

Componenti:

Marco Belisario, voce, chromonica e percussioni

Marcello Malatesta, pianoforte, tastiere e sintetizzatori

Mauro De Federicis, chitarre

Angelo Albano, basso elettrico

Bruno Marcozzi, batteria