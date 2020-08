Asili nido, in arrivo le graduatorie di ammissione per l’anno 2020/2021

Le graduatorie divise per singolo nido saranno pubblicate sull’Albo Pretorio on line del sito istituzionale, nella sezione “Concorsi, Avvisi pubblici e bandi” e infine nella sezione” Servizi al cittadino – Studiare – Asili Nido”

PESCARA – In pubblicazione le graduatorie di ammissione ai nidi d’infanzia comunali con le relative liste di attesa, redatte sulla base dei criteri di precedenza, delle priorità per l’ammissione e dei relativi punteggi, come disciplinati all’art. 20 del Regolamento dei nidi d’infanzia comunali.

Graduatoria definitiva nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021:

“Mimosa”, via Benedetto Croce sezione medi e sezione grandi;

“La Conchiglia”, via Vespucci sezione piccoli, sezione medi e sezione grandi;

“Il Gabbiano”, via C. Angiolieri sezione medi e sezione grandi;

“Raggio di Sole”, via Colle Marino sezione medi e sezione grandi;

“L’Aquilone”, via del Santuario sezione medi e sezione grandi;

“Il Bruco”, via Rigopiano sezione piccoli, sezione medi e sezione grandi.

Alla data di scadenza della presentazione delle domande sono pervenute al Comune di Pescara 237 istanze di nuove ammissioni a fronte di una disponibilità di 111 posti mentre ulteriori 77 posti sono stati riservati ai bambini con diritto di riammissione. Delle 237 richieste, dieci sono state respinte in quanto inviate due volte. Le graduatorie sono state compilate indicando il numero di protocollo di presentazione della domanda accanto al punteggio, nel rispetto della normativa sulla privacy.

«Ci siamo impegnati per superare le difficoltà del momento e gli effetti della pandemia da Covid 19, con l’obiettivo della ripresa dell’attività educativa e di aiuto alle famiglie in cui genitori sono impegnati nel mondo del lavoro – commenta l’assessore agli Asili nidi Mariarita Paoni Saccone –. Sono ampiamente soddisfatta di quanto gli uffici hanno saputo fare per arrivare pronti alla riapertura degli asili nido»

Le graduatorie distinte per singolo nido saranno pubblicate sull’Albo Pretorio on line del sito istituzionale, nella sezione “Concorsi, Avvisi pubblici e bandi” e infine nella sezione” Servizi al cittadino – Studiare – Asili Nido”.