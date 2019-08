8° Marcialonga in notturna Città di Scafa: orari, programma

Si svolgerà il 31 agosto l’evento sportivo “Memorial Luigi Sansovini – Rocco Posata” suddiviso in gara competitiva e non competitiva

SCAFA – Sabato 31 agosto è in programma l’8ͣ Marcialonga in notturna Città di Scafa, Memorial Luigi Sansovini – Rocco Posata. L’evento sportivo, patrocinato dal Comune, sarà suddiviso in gara competitiva (il circuito cittadino da percorrere due volte, per un totale di 10 km), gara non competitiva (il medesimo circuito da percorrere una sola volta) e categorie per bambini e ragazzi, dagli 0 ai 15 anni.

Saranno premiati i primi 3 assoluti (arrivati), maschili e femminili, sia per la gara competitiva, che per la non competitiva, insieme con i primi 5 per ognuna delle categorie, che sono suddivise per fasce d’età.

Saranno conferiti premi anche alle prime 5 società che avranno partecipato con il maggior numero di atleti. I promotori offriranno pasta party, con porchetta e ristoro finale.

PROGRAMMI E ORARI

La partenza per le gare competitiva e non competitiva è stabilita per le 19.30, per bambini e ragazzi alle 18.00. I primi 200 che si iscriveranno pagheranno 7 euro, ma avranno il pacco gara garantito; gli altri pagheranno 5 euro. L’iscrizione per le categorie da 0 a 15 anni è gratuita. Pe ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al 3488052869, oppure alla pagina Facebook “Notturna di Scafa”.