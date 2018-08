CINEstatica 2018, cinema al Porto Turistico di Pescara

Nell’arena del porto turistico il primo dei quattro appuntamenti a ingresso libero riservati al cinema d’autore, in collaborazione con i Premi Flaiano

PESCARA – “La città ideale”, “Dobbiamo parlare”, “I cento passi”, “Buongiorno, Notte”. Questi i titoli delle quattro proiezioni scelte per CINEstatica, la sezione dedicata ai film d’autore della rassegna in corso al porto turistico Marina di Pescara. E queste le date: mercoledì 1 agosto, a seguire 14, 17 e 23 agosto. Gli ultimi due film in programma sono dedicati ai 40 anni dalla scomparsa di Peppino Impastato e Aldo Moro.

Patrocinata da Camera di Commercio Chieti Pescara, Provincia e Comune di Pescara e Provincia di Chieti, Estatica arriva così al primo dei quattro appuntamenti riservati al grande schermo promossi in collaborazione con i Premi Flaiano. Per oggi è previsto anche un collegamento in diretta con l’attore Luigi Lo Cascio che con La città ideale (2012) ha firmato la sua opera-prima come regista. Questo film ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento e una ai David di Donatello.

La serata – ad ingresso libero – sarà presentata da Mila Cantagallo, questa la scaletta: dopo la proiezione del trailer si passerà ai saluti del presidente del Marina di Pescara, Luca Di Tecco e a quelli del presidente della Fondazione E. Tiboni, l’avv. Carla Tiboni. Poi spazio alla diretta Skype con Luigi Lo Cascio, a seguire proiezione.

“Una nota distintiva di questa edizione di CINEstatica è che Luigi Lo Cascio sarà presente in 3 dei 4 film in programma. Nel lungometraggio di domani in qualità di protagonista e regista; come attore anche per I cento passi e Buongiorno, Notte” dichiara il direttore artistico Luca D’Ortenzio, che aggiunge: “Sono lieto di collaborare con Estatica, kermesse che ormai da anni impreziosisce l’estate pescarese”.

Questa la trama del film: “Michele Grassadonia è un ecologista sensibile e integralista. Architetto palermitano, ha lasciato la Sicilia per la Toscana, dove abita quella che lui considera la città ideale, Siena. Inviso ai colleghi, vive solo in un appartamento spartano, dove sperimenta energie alternative. Una sera di pioggia tampona un’ombra e finisce contro un’automobile parcheggiata. Qualche chilometro dopo rinviene il corpo di un uomo riverso sull’asfalto. Chiamati i soccorsi, viene interrogato dalla polizia stradale sull’accaduto. La macchina ammaccata e alcune sfortunate circostanze, convincono gli agenti della colpevolezza del Grassadonia, che da soccorritore diventa indagato. È l’inizio di un’avventura paradossale e di una ricerca angosciata della verità”.

Fanno parte del cast: Roberto Herlitzka, Massimo Foschi, Luigi Maria Burruano, Alfonso Santagata, Catrinel Marlon, Aida Burruano.

A seguire, il 14 agosto sarà la volta di “Dobbiamo Parlare”, di Sergio Rubini. Il 17 appuntamento con “I Cento Passi”, di Marco Tullio Giordana e si chiude il giro, il 23 agosto, con “Buongiorno, Notte” di Marco Bellocchio.

Proprio per giovedì 23 è attesa la partecipazione di Francesco Grignetti, firma del quotidiano La Stampa, che prima della proiezione presenterà il suo nuovo libro: “Salvate Aldo Moro, la trattativa e la pista internazionale” (Melampo Editore).

“Le lettere di Moro erano un messaggio. Ci dicevano: andate a bussare alla porta dei palestinesi” si legge nella quarta di copertina. Dal libro emerge poi una ricostruzione asciutta, basata su fatti e documenti “che ci aiuta a capire alcuni contorni e passaggi essenziali di quelle drammatiche giornate. Ne emerge – nitido e inquietante – il racconto di una trattativa sommersa e parallela che avrebbe potuto cambiare il corso della storia e della politica italiana” come si legge nella presentazione.

Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero. Appuntamento sempre alle 21.30 (per oggi e per il 23 spazio dapprima alla diretta con Lo Cascio e all’incontro-dibattito con Francesco Grignetti. Martedì 14 e venerdì 17 si partirà direttamente con i film).