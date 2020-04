Ciambella glassata: come preparare la ricetta

Come ottenere una deliziosa ciambella soffice e glassata da consumare a colazione o da poter consumare in qualsiasi momento della giornata

La ciambella é un dolce tipico della tradizione italiana in generale, ma in Abruzzo in particolare: le ciambelle vengono infatti, tradizionalmente preparate in occasione di San Biagio, il 3 febbraio.

Gustosa, profumata, senza burro, la ciambella piace a grandi e piccini. É una ricetta facile per un successo assicurato. Un dolce semplice da consumare a colazione la mattina, accompagnato da marmellate o inzuppato nel latte, ma che si può gustare anche in ogni momento della giornata.

L’impasto si ottiene aggiungendo la farina a poco a poco, dopo aver assemblato gli altri ingredienti e può essere reso ancora più goloso da una glassa sfiziosa. Vi proponiamo oggi la ricetta per preparare in casa una soffice e deliziosa ciambella glassata.

Ingredienti

6 uova

280 g zucchero

150 g farina Manitoba

250 g farina 00

sale quanto basta

1/2 bicchiere olio d’oliva

1/2 bicchiere latte

1 bicchiere d’acqua

un limone

Per la glassa

150 g zucchero a velo

3 cucchiai e mezzo d’acqua

Preparazione

Montare gli albumi con 100 g di zucchero, il sale, un po’ di succo di limone.

Montare 6 tuorli con 180 gr di zucchero, unire l’ olio di oliva, il latte e l’acqua.

Setacciare la farina Manitoba e la farina 00, il lievito ed unire, poco per volta, al composto, mescolando con una frusta a mano. In ultimo unire gli albumi.

Versare nello stampo, unto, infarinato e foderato con carta forno sul fondo.

Cuocere a 160 gradi ventilato per 1 ora, poi abbassare la temperatura a 140 gradi e cuocere per altri 5 minuti.

Raffreddare.

Per la glassa

In una ciotola mischiare lo zucchero a velo con l’acqua. Si può aggiungere qualche goccia di colorante.

Spalmare sul dolce

Far colare, facendo delle strisce, con un cucchiaio, sulla glassa bianca.

Far asciugare

