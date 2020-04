Covid-19 in Abruzzo: cinque Comuni non più zona rossa

Fuori zona rossa Penne, Civitella Casanova, Elice, Montebello di Bertona e Farindola. Per gli altri zona rossa confermata fino al 27 aprile

PESCARA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 40 relativa ai Comuni delle zone rosse e al Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile.

Sono confermate, con efficacia dal 20 aprile 2020 e fino a cessate esigenze, le seguenti misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona. Non sono più in zona rossa i Comuni di Penne, Civitella Casanova, Elice, Montebello di Bertona e Farindola.

Nella giornata di ieri 300 abitanti di Villa Caldari sono stati sottoposti ai test sierologici. Alla luce dei risultati dei test eseguiti, si faranno valutazioni sulla “zona rossa” e sulla eventuale rimodulazione delle misure restrittive.