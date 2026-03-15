Champions Cup, Amicacci Abruzzo fuori dalle Final Four

La Deco Amicacci Abruzzo non riesce a ripetere l’impresa dello scorso anno e chiude all’ultimo posto il proprio girone dei Quarti di Finale di Champions Cup, sfumando così la seconda qualificazione consecutiva alle Final Four. A Giulianova arrivano tre sconfitte contro avversarie di altissimo livello come Thuringia Bulls, Ilunion Madrid e Fenerbahce, ma la squadra di coach Di Giusto esce dal PalaCastrum tra gli applausi per la qualità del gioco espresso e per la capacità di restare competitiva in ogni match. Fonti web consultate: risultati ufficiali IWBF, comunicati dei club, portali sportivi internazionali dedicati al wheelchair basket.

Cronaca della tre giorni europea

Venerdì: Thuringia Bulls troppo forti, Amicacci costretta a inseguire (62-81)

L’esordio contro i Thuringia Bulls, già battuti in semifinale un anno fa, si rivela subito complicato. L’Amicacci parte bene con Mandjam e Tanghe, ma i tedeschi allungano nel finale del primo quarto con Lindén e Gholamazad, chiudendo sul +9. Nel secondo periodo gli abruzzesi provano a restare in scia con Benvenuto e McIntyre, ma Thuringia risponde colpo su colpo. Il terzo quarto è quello decisivo: la tripla di Ruiz Jordan spinge i Bulls sul +19, un margine che gli ospiti gestiscono fino all’81-62 finale.

Migliori Amicacci: Benvenuto 13, Mehiaoui 10, Mandjam 9 Migliori Thuringia: Gholamazad 29, Halouski 15, Lindén 14

Sabato: grande equilibrio, poi Ilunion scappa via (51-68)

Contro Ilunion Madrid l’Amicacci gioca una delle migliori partite del weekend. Il primo quarto è punto a punto, con Mehiaoui in grande spolvero. Nel secondo periodo gli abruzzesi restano agganciati agli spagnoli grazie a un super Benvenuto, ma nel finale emerge il talento di Jasso, che porta Ilunion sul +9 all’intervallo. Nel terzo quarto l’Amicacci torna fino al -4 con le giocate di Boganelli, ma gli spagnoli rispondono con Bywater e ancora Jasso. Nel quarto periodo Ilunion piazza il break decisivo con Ortega e Diouf, chiudendo 68-51.

Migliori Amicacci: Benvenuto 16, Mehiaoui 15, Tanghe 6 Migliori Ilunion: Jasso 35, Ortega 12, Diallo 8

Domenica: buon avvio, poi il Fenerbahce ribalta tutto (61-72)

L’ultima sfida contro il Fenerbahce si apre nel migliore dei modi: l’Amicacci vola sul +9 grazie a Mehiaoui e Boganelli. I turchi però reagiscono con Sayari e Toprak, riportando il match in equilibrio. Nel secondo quarto gli abruzzesi tornano avanti con Benvenuto e Boganelli, ma il Fenerbahce chiude il primo tempo sul +5. Nel terzo periodo l’Amicacci resta in partita con Mehiaoui, Mandjam e Tanghe, ma negli ultimi due minuti i turchi piazzano un parziale pesante sfruttando la fisicità di Günaydin e Sayari. Nell’ultimo quarto McIntyre prova a riaprire i giochi, ma il Fenerbahce controlla e chiude 72-61.

Migliori Amicacci: Tanghe 13, Benvenuto 14, Boganelli 13 Migliori Fenerbahce: Sayari 22, Günaydin 21, Toprak 18

Verdetti del Gruppo B

Il weekend di Giulianova consegna i due pass per le Final Four di Madrid a:

RSB Thuringia Bulls – 1° posto (3/0)

– 1° posto (3/0) CD Ilunion Madrid – 2° posto (2/1)

Accedono invece alle Finals di EuroCup 1:

Fenerbahçe Istanbul Jet

Galatasaray

La Deco Amicacci Abruzzo chiude con 0 vittorie e 3 sconfitte, ma con la consapevolezza di aver affrontato il meglio del basket europeo in carrozzina, confermando ancora una volta il proprio valore sportivo e organizzativo.