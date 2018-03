Brescia e Pescara in campo dalle 20.30: dove seguirla

BRESCIA – Questa sera si giocherà Brescia – Pescara, incontro valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Vero e proprio scontro diretto quello che andrà in scena al Rigamonti visto che da una parte ci sono i lombardi che nell’ultimo turno hanno perso a Bari e in classifica hanno 34 punti e occupano la diciottesima posizione. Una partita da recuperare, però, per la squadra di Boscaglia che martedì ospiterà l’Entella.

Dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che vengono da cinque sconfitte nelle ultime sei partite, domenica k.o. casalingo contro l’Empoli e una classifica che diventa sempre più pericolante come dimostra il quattordicesimo posto con 37 punti. Nel match di andata, giocato allo stadio Adriatico, successo netto dei lombardi che vinsero 3-0 mentre ad agosto, nel match valido per il turno eliminatorio di Coppa Italia, successo per 3-1 del Pescara in casa della Rondinelle grazie alla doppietta di Del Sole.

Fiducioso, nonostante i risultati il tecnico biancazzurro Massimo Epifani che nella conferenza stampa ha dichiarato a proposito della squadra:

“La squadra, con le prestazioni di Avellino e con l’Empoli, ha dimostrato di volersi tirare fuori da questa situazione. Stiamo cercando di lavorare sulle fragilità psicologiche e nelle ultime sfide qualcosa di diverso, dal punto di vista caratteriale, si è visto. Dispiace che una parte dello stadio abbia fischiato Pettinari, bisogna pensare ad aiutare il Pescara e non Epifani o qualcun’altro. Non ci saranno Campagnaro, Palazzi, Mazzotta, Falco e Proietti. Fornasier resta a casa perché l’ho visto nervoso, ha bisogno di staccare la spina e stare a riposo. Pettinari ci sarà”.

SEGUI LA DIRETTA DALLE ORE 20.30

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Minelli; Cancellotti, Somma, Gastaldello, Coppolaro, Ndoj, Tonali, Bisoli, Embalo, Torregrossa, Caracciolo. Allenatore: Boscaglia

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Perrotta, Coda, Gravillon, Balzano, Machin, Brugman, Coulibaly, Crescenzi, Mancuso, Bunino. Allenatore: Epifani

Foto della gara di andata fonte sito ufficiale Pescara Calcio