Pasqua 2018 in Abruzzo: i principali eventi in programma

Natura, arte, gusto, musica, divertimento a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti previsti per Pasqua in tutta la regione

Pasqua è ormai alle porte: avete già deciso cosa fare? L’Abruzzo vi aspetta tra arte, tradizione, buon cibo, natura, borghi, musica e divertimento. Gli appuntamenti sono tanti e per tutti i gusti. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Per le tradizionali processioni e rievocazioni legate alla liturgia della Pasqua cristiana rinviamo, invece, all’articolo dedicato.

Innanzitutto Pasqua coincide con la prima domenica del mese: come da consuetudine, quindi, i musei, i siti archeologici e i monumenti che nelle quattro Province accoglieranno gratuitamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

Provincia di Pescara

Dopo il rigido inverno la domenica di Pasqua, tempo permettendo, potrebbe essere anche la prima giornata festiva trascorsa tra la natura. E l’occasione potrebbe essere rappresentata da una escursione, con tutta la famiglia, nella Valle dell’Orfento, una delle valli più spettacolari del Parco nazionale della Majella.

Per chi non rinuncia al piacere della tavola, invece, sono tante le proposte gastronomiche. Segnaliamo il pranzo di Pasqua tradizionale con le classiche pietanze abruzzesi al Casino di Remartello a Loreto Aprutino o al Nettuno Beach, oppure a base di pesce presso il Ristorante la Grotta del Marinaio.

Chi invece preferisce trascorrere la giornata di Pasqua in famiglia e puntare sul dopocena potrà ascoltare musica dal vivo all’Osteria della Musica di Cepagatti in compagnia dei Mondovisione che proporranno i brani più famosi di Ligabue oppure al bar Enjoy di Pescara dove sarà reso omaggio alla musica dei Nomadi o ancora al Loft 128 di Spoltore dove i Kom eseguiranno le canzoni più belle di Vasco Rossi. Live dei back to System allo Jammin’Club di Montesilvano. Oppure potrà ballare ai Cantieri, al Palm Beach, al Tortuga e al Medusa; serata milonga gricel al Kidland.

Provincia di Chieti

Nel teatino sono tante le escursioni in programma per chi vuole fare una gita fuori porta o rilassarsi a stretto contatto con la natura. A cavallo fino a punta Aderci, a piedi nel parco di Acquavive o nella Valle Aventino. Oppure, visto che nonostante la stagione avanzata la neve sulla Majella è ancora abbondante, con le ciaspole, accompagnate da un pranzo oppure da un aperitivo al tramonto in baita. Per chi opta, invece, per una giornata tranquilla all’insegna del pranzo tradizionale non mancano le proposte: da quella “d’altri altri tempi” al Castello di Semivicoli,a quella al Civico 20 di Roccascalegna passando per quello di Nudo e crudo di Vasto, con il Roppopo show. In serata rock e musica country in compagnia dei Saloon Boys a La Sfinge di San Salvo; tributo a Lucio Battisti con gli Anymalatina allo Stammtisch Tavern e agli Oasis grazie a RadioSupernova al Sirens Corner di Francavilla. Live dei texani Don Diego Trio all’Old School Diner’s. Come ogni domenica si balla latino all’Arhea di Vasto e al The Hostel a Chieti.

Provincia dell’Aquila

L’inizio della primavera favorisce le prime gite all’aria aperta che nell’aquilano d’ora in avanti non mancheranno mai. Tra le tante gite in programma ci piace segnalarvi quella guidata sul cammino dei Briganti da Rosciolo de Marsi a Cartore con visita alla Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta. Per chi vuole pranzare fuori in compagnia le proproste sono varie: in rifugio a Ofena, tradizionali alla locanda La Pergola di Pereto, all’Albergo Excelsior di Corfinio, alla Locanda degli Archi di Santo Stefano di Sessanio, all’Agriturismo Centuria di San Pio alle Camere per citarne solo alcune. Per il dopocena possibilità di ascoltare musica dal vivo alla Cantina di Rocco di Sulmona (dalle ore 19 in poi). Al Soulkitchen di Sulmona i Lucky Radio proporranno brani Hip Hop, Pop Rap, ’90 e ’00 fino ad arrivare ai giorni nostri.

Provincia di Teramo

Storia e tesori dell’entroterra teramano incontreranno i profumi e sapori della tradizione pasquale, grazie alla visita guidata alla Fortezza di Civitella del Tronto. All’insegna della tradizione anche i pranzi proposti da casa de Campo a Mosciano Sant’Angelo, dall’Osteria Centolire di Colonnella, dal Ristorante Cinquecento di Corropoli, dall’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro. Ma le proposte sono davvero numerose e per tutti i gusti. Musica dal vivo in compagnia degli Spaghetti Rocchenroll al Myconos di Castelnuovo di Vomano oppure jazz al Bar La cupola di Giulianova.

La costa teramana, si sa, é sinonimo di ballo e vita notturna e anche a Pasqua non si smentisce. Si canterà al Karaoke con dj Zipp al Movida di Atri ma soprattutto si ballerà. Al ritmo de La Maxima 79 al One Hundred di Martinsicuro. Ma anche anche al Joy (sala commerciale del One Hundred), al Viernes Loco di Montorio al Vomano, al Novavita Beach di Gulianova, al Plaza di Tortoreto, al Mya (ex Moda) di Colonnella Sicura e a Tuttotondo di Teramo.