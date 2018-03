Coez al Porto Turistico di Pescara per Estatica 2018

PESCARA – “20estate2018”, il tour di Coez, farà tappa al Porto Turistico di Pescara il prossimo 3 agosto alle 21:30. Evento organizzato dalla Best Eventi per Estatica 2018. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e CiaoTickets: posto unico 25,30 euro (diritti di prevendita inclusi). Info: 085/9047726, www.besteventi.it.

Traguardi straordinari per Coez che, a pochi mesi dalla pubblicazione dell’album “Faccio un casino” e con 28 date del tour invernale tutte sold out (i biglietti del doppio appuntamento al Palalottomatica di Roma sono esauriti in una sola settimana), si è aggiudicato due dischi di platino digitali per il singolo “La musica non c’è”, un disco di platino per il singolo “Faccio un casino”, un disco di platino per il brano “Le luci della città” e un disco d’oro per il brano “E yo mamma”.

Coez inizia il suo percorso musicale a 19 anni grazie al rap, dando vita assieme a due amici, al gruppo “Circolo Vizioso”. Producono il primo demo mixtape omonimo e, dopo un paio di anni, il primo disco ufficiale, “Terapia”, prodotto da Ford 78 e Sine. Nel 2007, la conoscenza tra Lucci, membro del gruppo Unabombers, e i due restanti componenti del Circolo Vizioso, porta alla formazione della crew Brokenspeakers. Con il passare del tempo Coez sviluppa una certa maturità di scrittura e di sound, mantenendo la costante delle tematiche che lo hanno caratterizzato fin da subito: toni struggle, amori tormentati e situazioni difficili specchio della sua generazione.

Nel 2011 Coez si avvicina all’elettronica con “Fenomeno Mixtape”, in cui è più marcata la svolta artistica già intrapresa nel precedente album solista. Inizia quindi la collaborazione con Sine: “E invece no” è il brano che raggiunge in soli due mesi migliaia di visualizzazioni su Youtube e una diffusione a macchia d’olio nei social network. Nel 2012 l’artista romano intraprende una stretta collaborazione con Riccardo Sinigallia, con il quale lavora assiduamente sul nuovo progetto discografico. Il risultato di questa importante contaminazione artistica, è il primo disco ufficiale, prodotto dallo stesso Senigallia, uscito a giugno 2013 per Carosello Records.

“Non erano fiori” è un album emotivo, che unisce testi emozionali, immagini forti e dirette con melodie che spaziano dal pop all’elettronica e riuscendo a creare atmosfere intime e suggestive. Il tutto valorizzato dalla produzione di Sinigallia che anni dopo il lavoro fatto con “Quelli che benpensano” di Frankie Hi-NRG, è riuscito nuovamente a valorizzare e inserire un artista nato dal mondo rap, in un contesto crossover dove parole e musica raggiungono la miscela perfetta. Nel 2014 Coez è impegnato con il suo “Non erano fiori tour”, che lo porta in giro per tutta Italia. Firma inoltre assieme a Gemitaiz & MadMan la hit della scorsa estate “Instagrammo”.

Il 2014 si chiude con la data sold out il 23 dicembre all’Atlantico di Roma. Ha partecipato al nuovo disco di Marracash nel brano “A volte esagero” (feat. Salmo). Il nuovo disco di COEZ “Niente che non va” è uscito il 4 settembre 2015 su etichetta Carosello Records ed è entrato direttamente al 2° posto della classifica degli album più venduti. Con questo importante risultato l’artista romano si afferma come uno dei rappresentanti più amati e apprezzati del nuovo cantautorato italiano.