Atessa inaugura la linea Lisim: Abruzzo e Giappone rafforzano la partnership

ATESSA – Giornata strategica per l’industria abruzzese: nello stabilimento Irplast di Atessa è stata inaugurata la nuova linea di estrusione Lisim, impianto ad alta tecnologia per la produzione di film in polipropilene. Presenti il presidente della Regione Marco Marsilio, l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, i vertici del gruppo giapponese TOPPAN e il viceambasciatore del Giappone Yujiro Hayashi.

L’investimento, superiore ai 60 milioni di euro, consolida la centralità della Val di Sangro nel network internazionale TOPPAN, grazie alla sinergia tra Regione Abruzzo, Contratti di Sviluppo Invitalia e semplificazioni della ZES Unica. Marsilio ha sottolineato come la presenza dei vertici nipponici confermi l’attrattività dell’Abruzzo e la bontà delle politiche regionali su infrastrutture, semplificazione e dialogo con le multinazionali.

Il presidente ha ripercorso la costruzione della partnership con il Giappone, ricordando il ruolo delle missioni istituzionali e la tutela degli impianti strategici durante il COVID, come il sostegno regionale ai 4,5 milioni necessari per mantenere attivo l’altoforno Pilkington. Un intervento che ha permesso oggi la maxi riconversione del forno float di San Salvo, investimento da 80 milioni sostenuto da NSG Group.

L’assessore Magnacca ha evidenziato come la linea Lisim rappresenti un esempio di transizione industriale avanzata e di un ecosistema regionale capace di attrarre investimenti internazionali, generare occupazione qualificata e sostenere imprese virtuose.

Nel pomeriggio, la giornata è proseguita al Teatro di San Salvo con il convegno “Investire, Radicarsi, Crescere – Le imprese giapponesi in Abruzzo”, moderato da Alessandra Relmi. Dopo i saluti istituzionali e gli interventi del Governo, si sono alternate le testimonianze delle principali aziende giapponesi presenti in regione: Delta Toray, Denso, Honda Italia, Nippon Sanso Italia, Pilkington NSG Group e Toppan Irplast, delineando le nuove linee guida per lo sviluppo industriale e occupazionale del distretto.