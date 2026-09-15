Abruzzo e Federazione Italiana Scherma: a Sulmona progetti nazionali e internazionali

L’AQUILA- «Con questa collaborazione portiamo in Abruzzo la grande scherma italiana e internazionale, sostenendo un programma che unisce preparazione agonistica, formazione, promozione del territorio e inclusione sociale».

Così l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri ha aperto la conferenza stampa a Palazzo Silone dedicata ai nuovi progetti promossi dalla Federazione Italiana Scherma con il contributo della Regione Abruzzo.

All’incontro erano presenti il delegato FIS Abruzzo Vincenzo De Bartolomeo, il commissario tecnico della Nazionale femminile di sciabola Andrea Aquili, l’atleta azzurra Manuela Spica e il giornalista Federico Falcone, moderatore dell’iniziativa.

Tre gli interventi principali illustrati.

Dal 18 al 22 settembre, Sulmona ospiterà Stoccate sociali, progetto rivolto alle società schermistiche impegnate nelle attività federali dedicate alle scuole, agli over 60 e alle donne operate di tumore al seno, coinvolte in percorsi di riabilitazione attraverso la pratica sportiva.

Dal 20 al 25 settembre, sempre a Sulmona, si terrà il collegiale della Nazionale femminile di sciabola, diretto dal CT Aquili e inserito nella preparazione alla nuova stagione di Coppa del Mondo. Tra le protagoniste ci sarà l’abruzzese Manuela Spica, bronzo individuale e campionessa europea a squadre Under 23, oltre che bronzo a squadre agli Europei Assoluti di Antony 2026.

Il programma comprende anche Pink Mask, progetto internazionale di formazione rivolto alle donne che insegnano la sciabola. La presenza di rappresentanti provenienti da sette Paesi renderà l’Abruzzo sede di un confronto tecnico di alto livello sulla crescita delle maestre di scherma.

«Ringrazio la Regione Abruzzo per aver creduto in un programma che permetterà alla scherma regionale di crescere e aprirsi a esperienze nazionali e internazionali», ha dichiarato De Bartolomeo.

Quaglieri ha sottolineato come sostenere queste iniziative significhi «investire negli atleti, nelle associazioni, nella formazione e nella funzione sociale dello sport». La presenza della Nazionale e di delegazioni straniere conferisce all’Abruzzo una visibilità importante, mentre i progetti rivolti a scuole, anziani e donne in riabilitazione mostrano la capacità della scherma di essere disciplina inclusiva in ogni fase della vita.

«La sinergia con la Federazione – ha concluso l’assessore – è un modello concreto di collaborazione istituzionale. Vogliamo consolidarla affinché questi appuntamenti lascino sul territorio competenze, opportunità e una più ampia diffusione della disciplina, valorizzando Sulmona e l’intero Abruzzo come luoghi capaci di ospitare sport di alto livello».