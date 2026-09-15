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Abruzzo, 129 milioni per la difesa della costa: 156 interventi completati e altri 49 in avvio

129 milioni per le opere di difesa della costa. Già conclusi 156 interventi, altri 49 in partenza per contrastare l’erosione

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

Umberto D'Annuntiis

REGIONE – Terminata la stagione balneare, la Regione Abruzzo traccia il bilancio del vasto programma di Opere di Difesa della Costa, un piano mai realizzato prima per dimensioni e investimenti: 129 milioni di euro tra fondi FSC 2021‑2027 e risorse regionali. A oggi sono 156 gli interventi ultimati o in corso, per un valore superiore a 109 milioni di euro, mentre nei prossimi mesi verranno avviate ulteriori 49 opere per altri 20 milioni.

Si tratta di interventi strategici per la manutenzione del litorale, il contrasto all’erosione e il miglioramento della sicurezza delle aree costiere, fondamentali non solo per la tutela ambientale ma anche per la salvaguardia delle attività produttive e dell’economia turistica regionale. Una programmazione che conferma l’attenzione della Giunta guidata dal Presidente Marco Marsilio e dell’Assessorato alle Infrastrutture verso le esigenze dei territori costieri.

«Questi numeri – sottolinea l’Assessore Umberto D’Annuntiis (nella foto)– dimostrano la capacità di portare avanti rapidamente interventi concreti e indicano con chiarezza il percorso ancora da completare: proseguire con le opere programmate, monitorando ogni fase. Con questo piano la Giunta Marsilio ha dato risposta a un’attesa lunga oltre vent’anni: le comunità costiere, per anni colpite dall’erosione, vedono oggi interventi risolutivi finanziati integralmente dalla Regione Abruzzo. Continueremo a lavorare con Comuni ed enti per garantire tempi certi e trasformare tutte le risorse disponibili in opere utili e rispondenti alle reali esigenze dei territori.»