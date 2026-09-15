Abruzzo, 129 milioni per la difesa della costa: 156 interventi completati e altri 49 in avvio

REGIONE – Terminata la stagione balneare, la Regione Abruzzo traccia il bilancio del vasto programma di Opere di Difesa della Costa, un piano mai realizzato prima per dimensioni e investimenti: 129 milioni di euro tra fondi FSC 2021‑2027 e risorse regionali. A oggi sono 156 gli interventi ultimati o in corso, per un valore superiore a 109 milioni di euro, mentre nei prossimi mesi verranno avviate ulteriori 49 opere per altri 20 milioni.

Si tratta di interventi strategici per la manutenzione del litorale, il contrasto all’erosione e il miglioramento della sicurezza delle aree costiere, fondamentali non solo per la tutela ambientale ma anche per la salvaguardia delle attività produttive e dell’economia turistica regionale. Una programmazione che conferma l’attenzione della Giunta guidata dal Presidente Marco Marsilio e dell’Assessorato alle Infrastrutture verso le esigenze dei territori costieri.

«Questi numeri – sottolinea l’Assessore Umberto D’Annuntiis (nella foto)– dimostrano la capacità di portare avanti rapidamente interventi concreti e indicano con chiarezza il percorso ancora da completare: proseguire con le opere programmate, monitorando ogni fase. Con questo piano la Giunta Marsilio ha dato risposta a un’attesa lunga oltre vent’anni: le comunità costiere, per anni colpite dall’erosione, vedono oggi interventi risolutivi finanziati integralmente dalla Regione Abruzzo. Continueremo a lavorare con Comuni ed enti per garantire tempi certi e trasformare tutte le risorse disponibili in opere utili e rispondenti alle reali esigenze dei territori.»