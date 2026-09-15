Abruzzo protagonista al Salone del Camper di Parma

PARMA – L’Abruzzo conquista gli appassionati della vita all’aria aperta alla XVII edizione del Salone del Camper di Parma, il principale evento italiano – e secondo in Europa – dedicato al camper, al caravan e al turismo outdoor. Una vetrina strategica che permette alla regione di presentare le proprie eccellenze a un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e ai viaggi immersivi nella natura.

La partecipazione rientra nella strategia di promozione turistica della Regione Abruzzo, realizzata in sinergia con le Camere di Commercio. Un’azione congiunta che punta a posizionare l’Abruzzo come meta ideale per chi cerca esperienze autentiche, itinerari naturalistici e un’accoglienza diffusa nei borghi e nelle aree interne. L’obiettivo è valorizzare l’intera filiera turistica e sostenere gli operatori economici del territorio.

All’interno dell’area “Percorsi & Mete”, l’Abruzzo si presenta con uno stand istituzionale dal layout aperto (Padiglione 02 – Stand L008), progettato per offrire ai visitatori un assaggio del paesaggio regionale. Grandi banner visual mostrano le vette dei Parchi nazionali, le atmosfere della Costa dei Trabocchi e le suggestioni dei borghi storici. L’area comprende desk informativi e materiali integrati dedicati alle principali esperienze outdoor.

Il Salone rappresenta un’occasione preziosa per dialogare con la vasta community dei camperisti, centrale per la promozione del prodotto turistico abruzzese. La proposta regionale riflette le nuove tendenze del turismo contemporaneo: itinerari naturalistici, cicloturismo, turismo lento e valorizzazione dei borghi.

A testimoniare la ricchezza dell’offerta, nello spazio espositivo sono presenti diverse realtà rappresentative del territorio: Abruzzo Camping, il tour operator Ferrovia dei Parchi (celebre per la “Transiberiana d’Italia”), Pallenium Srl, Il Pioppeto Camping & Residence, il sito naturalistico delle Grotte di Stiffe, l’Associazione Culturale NINA ETS e Blupoint Sas.

L’Abruzzo si conferma così una destinazione capace di unire natura, autenticità e accoglienza, presentandosi al Salone del Camper come una delle mete più interessanti per il turismo outdoor italiano.