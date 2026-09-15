Giro d’Abruzzo 2026, da Cupello il via alla prima tappa

CUPELLO – È partita da Cupello la prima frazione del Giro d’Abruzzo Carta Giovani Nazionale 2026, una tappa mista di 155 km che ha portato i corridori lungo le pendici della Majella fino al duro arrivo in salita di Casalincontrada. La competizione, articolata in quattro tappe attraverso l’intero territorio regionale, proseguirà con la Popoli Terme–Caramanico Terme, la Oricola–San Benedetto dei Marsi dedicata ai velocisti e la conclusiva Silvi–Controguerra. Ai nastri di partenza 120 atleti, suddivisi in 15 squadre da otto corridori ciascuna.

Alla partenza ufficiale erano presenti il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, il Sindaco di Cupello Graziana Di Florio, l’AD di RCS Sport Paolo Bellino e il delegato RCS per l’Abruzzo Maurizio Formichetti. È stato proprio Marsilio a dare il via alla corsa, sventolando la bandiera tra l’entusiasmo del pubblico.

Il Presidente ha sottolineato il valore strategico dell’evento e la scelta di coinvolgere i borghi e i centri minori della regione. Ha evidenziato come il Giro d’Abruzzo rappresenti uno strumento efficace per promuovere il territorio, mostrando luoghi spesso esclusi dai grandi percorsi del Giro d’Italia. Marsilio ha ringraziato il Ministro Abodi per il sostegno attraverso la Carta Giovani Nazionale e gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione.

Il Sottosegretario D’Amario ha rimarcato la forte risposta della comunità locale e il ruolo del ciclismo nella promozione turistica dell’Abruzzo. Ha definito la partenza da Cupello un segnale della capacità accogliente delle aree interne e ha ricordato come la regione stia consolidando la propria identità di territorio bike friendly, con dati in crescita sul turismo outdoor.

Il Giro d’Abruzzo 2026 si conferma così un appuntamento centrale per la valorizzazione del territorio, capace di unire sport, promozione turistica e coinvolgimento delle comunità locali. Un percorso che attraversa quattro province e che punta a mostrare, tappa dopo tappa, la ricchezza paesaggistica e culturale dell’Abruzzo