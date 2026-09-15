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Eventi in Abruzzo nel weekend dal 18 al 20 settembre 2026

Cosa fare nel fine settimana dal 18 al 20 settembre in Abruzzo: sagre, concerti, grandi eventi, festival e mostre d'arte

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

Sagra del'Uva Città Sant'Angelo

REGIONE – Dal 18 al 20 settembre 2026 l’Abruzzo propone un calendario ricchissimo di appuntamenti tra sagre, festival, concerti, mostre e iniziative culturali diffuse. Dalla Marsica alla costa, passando per i borghi del Chietino e del Teramano, la regione si anima con eventi dedicati all’enogastronomia, alla musica dal vivo, all’arte contemporanea e alle tradizioni popolari. Un periodo ideale per scoprire il territorio attraverso i suoi sapori, le sue feste storiche e le proposte culturali legate alla Capitale Italiana della Cultura 2026, con mostre, inaugurazioni e percorsi espositivi che coinvolgono L’Aquila e la sua provincia. Un mix di esperienze che trasforma l’Abruzzo in un grande palcoscenico diffuso, capace di attrarre residenti e visitatori con appuntamenti per tutte le età. Segnaliamo gli appuntamenti principali,  vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi di Abruzzonews.eu per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma e per i dettagli di tutte le inizative.

Sagre e sapori del territorio

Ad Avezzano torna MarsicaLand – Festival Diffuso dell’Agroalimentare, tre giorni (18-20 settembre) dedicati alle eccellenze del Fucino con degustazioni, laboratori e incontri culturali. A Città Sant’Angelo si rinnova la storica Sagra dell’Uva, con sfilate e vini della vendemmia. Nei borghi della Marsica spazio ai prodotti della montagna: da Sapori e Saperi del Velino a Rosciolo, con cantine aperte e musica, alla Festa del Porcino di Civita di Oricola, fino alla settima edizione de L’Arrosticcere in Piazza a Civitaquana, dedicata al simbolo gastronomico abruzzese. Non mancano i festival birrai: a Pescara l’Historical Beer Festival propone birre artigianali e street food, mentre a Scafa il Beer & Sound Park 2026 porta atmosfere bavarese, dj set e concerti nel Parco Villa Bianca.

Concerti e Musica dal vivo

I Dik Dik saranno protagonisti a Tocco da Casauria con una tappa del loro Una Vita d’Avventura Tour 2026, Nello stesso giorno a Scanno è in programma il live di Fiordaliso, previsto alle 21:30 nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria della Valle. A Chieti Scalo arriva Alex Britti, in concerto alle 21:00 in Piazzale Marconi per il suo tour ufficiale BRITTINTOUR ’26, evento centrale della sesta edizione della Notte Gialla. Chiude il calendario Donatella Rettore, attesa a Civitella Messer Raimondo per le Feste Patronali, con una tappa del suo Rettore Live Tour 2026.

Mostre d’Arte

A LAquila domenica inaugura il Piccolo Giardino delle Muse, esposizione “a cielo aperto” di sculture e installazioni musive contemporanee promossa dal MuBAq, visitabile gratuitamente nell’area della Fontana Luminosa. Prosegue al MuNDA la mostra La Visitazione. Raffaello e Pontormo, ultimo weekend utile per ammirare i capolavori rinascimentali. Al MAXXI L’Aquila restano aperte le retrospettive dedicate ad Ai Weiwei e a Fabio Mauri, con un percorso che intreccia arte politica, memoria e contemporaneità.

A Pescara inaugura al Museo delle Genti d’Abruzzo la mostra Dal Passato al Presente, dialogo visivo tra la fotografia di Matteo Munarin e la pittura di Thon, mentre l’Imago Museum propone gli ultimi giorni di apertura di due importanti percorsi: Cenacoli e Pittura, viaggio nell’Ottocento europeo con Michetti e Palizzi, e Il Volto dell’Invisibile, dedicato al mistero della Vera Icona di Manoppello. Un weekend che unisce arte, storia e identità territoriale, confermando il ruolo centrale dell’Abruzzo nel panorama culturale nazionale.