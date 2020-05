Regione Abruzzo, in arrivo oltre 13 milioni per l’acquisto di nuovi autobus

D’Annuntiis ha annunciato che l’intesa raggiunta dalla Conferenza Stato Regioni li ha riconosciuto all’Abruzzo per ammodernare il parco mezzi

L’AQUILA – Il Sottosegretario alla Presidenza, Umberto D’Annuntiis ha annunciato che l”intesa raggiunta dalla Conferenza Stato Regioni sullo schema di Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riparto delle risorse di cui l’articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo Investimenti 2019) e delle risorse di cui all’articolo 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, riconosciuta per le annualità 2018 – 2033, per un totale complessivo di 380 milioni di euro, ha visto riconoscere all’Abruzzo per l’acquisto di nuovi autobus, una somma più alta rispetto a quella storicamente ottenuta del 2,699%.

Infatti sulla base delle nuovi percentuali di riparto, il 3,544% rappresenta un significativo incremento per la regione, che si concretizza quindi in un totale di euro 13.467.091,85 da investire per l’ammodernamento del parco mezzi.

Detto incremento della percentuale, che ha determinato un sensibile aumento della somma attribuita alla nostra regione, è stato ottenuto, dietro sostenuta e convinta istanza della Regione Abruzzo a seguito della applicazione nel riparto di una riserva di assegnazione del 10 % delle risorse alle sole regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturale in ragione del loro status di “regioni del sisma.

D’Annuntiis ha sottolineato che l’attenzione sui tavoli nazionali e le giuste istanze a tutela del nostro territorio, con lavoro e determinazione, hanno portato al raggiungimento di importanti risultati-