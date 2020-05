Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 22 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 22 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 175 i ricoverati in ospedale, 5 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 22 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 7 casi nuovi, 175 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5 in terapia intensiva e 1.092 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

AGGIORNAMENTI NEWS

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha emanato un decreto inerente lo spostamento tra province confinanti di regioni diverse. Pertanto, a decorrere da sabato 23 maggio 2020, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, sono consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Abruzzo, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di coloro che risiedono in province o comuni collocati a confine tra l’Abruzzo e le altre Regioni.

L’assessore al turismo, Mauro Febbo, ha dichiarato di avere incontrato le agenzie di viaggio, categoria che ha subito e subirà enormi danni economici dal lockdown, che, per la tipologia del lavoro che svolgono, gli hanno chiesto uno specifico emendamento da approvare nella seduta di Consiglio regionale in programma il 22 maggio, poiché così come impostata la proposta legge non porterà alcun beneficio alla loro categoria. Nel corso del Consiglio Regonale di oggi si parlerà di investimenti per il settore, risorse a fondo perduto per pagare le locazioni di affitto per i mesi di marzo, aprile e maggio a cui le Agenzie possono eventualmente accedere e di bonus vacanze.

Intanto l’amministrazione Comunale di Pescara, accogliendo le istanze di Confartigianato, ha deliberato l’esonero dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico fino al 31 ottobre e la possibilità di raddoppiare gratis la superficie per i tavolini all’aperto

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 22 MAGGIO 2020

Nelle prime ore del pomeriggio saranno disponibili i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, li andiamo a vedere assieme.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 22 MAGGIO 2020