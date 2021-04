25 aprile, Festa della Liberazione: le celebrazioni ad Avezzano

Il Sindaco: “Bisogna ricordare a tutti, ai giovani in particolar modo, che la battaglia per la libertà è lunga, ma non impossibile”

AVEZZANO – Questa mattina, in onore della festa del 25 Aprile, 76° Anniversario della Liberazione, il Sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio ha deposto una corona sul monumento dei Popoli Liberi.

Un numero basso di possibili presenti, ma una data che conserva tutto il suo valore di Libertà e di Unità. Alla cerimonia hanno partecipato: il vice sindaco Domenico Di Berardino, il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, il consigliere comunale delegato alla Protezione civile, Maurizio Seritti, il responsabile dell’Unuci capitano Floriano Maddalena, il comandante della polizia locale, Luca Montanari, il dirigente Tiziano Zitella, il parroco Don Vincenzo De Mario

“Bisogna ricordare a tutti, ai giovani in particolar modo, che la battaglia per la libertà è lunga, ma non impossibile. Anche oggi, seppur dinanzi ad una sfida molto diversa, la battaglia per la liberazione da un nemico subdolo si può vincere, con una forma di coraggio e dedizione, nel rispetto di sé stessi, degli altri e delle regole e del valore della vita umana” Paese unito per sconfiggere anche il virus”.