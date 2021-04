Diretta Avellino – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 25 aprile alle 17.30 si gioca Avellino – Teramo per la 37° giornata del Girone C di Serie C. Dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 37° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Avellino – Teramo, che si giocherà domenica 25 aprile con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid. L’Avellino viene dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Vibonese e in classifica é secondo con 66 punti; ha inanellato 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 4 gol e subendone 9. Il bilancio del Teramo é di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 5 reti e ne ha subito 6: viene dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Bisceglie ed é ottavo a quota 48. Nella gara di andata la squadra lariana ha avuto la meglio con il risultato di 1-1.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Avellino – Teramo, valida per la 37° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 253 satellite).

Le probabili formazioni di Avellino – Teramo

Braglia potrebbe schierare un modulo 3-5-2 con Forte in porta e retroguardia formata da Ciancio, Illanes e Miceli. In cabina di regia Aloi, con Adamo e D’Angelo mezz’ali; sulle corsie Rizzo e Tito. Davanti Maniero e Santaniello. Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Illanes, Miceli; Rizzo, Adamo, D’Angelo, Aloi, Tito; Maniero, Santaniello. Allenatore: Braglia

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci