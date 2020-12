Zenzero: proprietà, benefici, valori nutrizionali e utilizzo

Contiene numerose proprietà curative. Può essere usato fresco, per combattere il raffreddore, oppure come spezia per insaporire i piatti

Lo zenzero è una pianta erbacea delle Zingiberaceae, (la stessa famiglia del cardamomo) originaria dell’Estremo Oriente. È dotato di rizoma, ossia una modificazione del fusto della pianta, che, fresco o essiccato, presenta in modo più pronunciato il sapore e l’aroma tipico

Cento grammi di zenzero apportano 80 kcal, 1,8 g di proteine, 17,g di carboidrati, 1,7 g di zuccheri, 0,7 g di grassi, o,2 g di grassi saturi, 0 mg di colesterolo e 2 g di fibra.

Lo zenzero possiede numerose proprietà curative. Tradizionalmente é noto come rimedio per i problemi digestivi, in quanto stimola la secrezione di saliva, di succhi gastrici e biliari; è utile in caso di gastrite, favorisce la digestione, stimola l’appetito. É in grado di contrastare la formazione di gas intestinale, in quanto sembra sfavorire l’accumulo di tossine e la fermentazione causate dai batteri.

Alcuni studi hanno dimostrato un suo effetto contro nausea e vomito, soprattutto quando associati al cosiddetto mal da movimento. Lo zenzero mostra anche attività antinfiammatorie e antiossidanti, contrastando lo sviluppo di malattie croniche legate all’invecchiamento cellulare, oltre a proprietà anticoagulanti e ipocolesterolemizzanti. Inoltre, il suo estratto è considerato un antidolorifico più potente del cortisone e dell’ibuprofene ed è molto indicato nella cura dell’artrosi.

Può essere utilizzato per contrastare il raffreddore: con pezzi di zenzero fresco ci si può coccolare con una bella tisana, ottenuta aggiungendovi acqua calda, succo di limone e un pizzico di cannella oppure si può preparare uno sciroppo casalingo con acqua bollente, e zucchero o miele, lasciandolo poi raffreddare fino alla consistenza desiderata. Può essere anche utilizzato in cucina come spezia per insaporire piatti come verdure, riso o pesce o per preparare dei fragranti biscotti (gingerbread), di origine nordeuropea e, realizzati in diverse forme, tipici del periodo natalizio.