Operazione Rondò, Testa elogia i Carabinieri

REGIONE – Il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, esprime il suo plauso all’Arma dei Carabinieri per la brillante operazione “Rondò”, che ha smantellato una vasta rete criminale attiva tra Abruzzo e Puglia e specializzata nel traffico di cocaina ed eroina. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Pescara, ha portato all’esecuzione di venti misure cautelari, al sequestro di ingenti quantità di droga e alla decifrazione di sistemi di comunicazione criptati utilizzati dall’organizzazione.

Testa sottolinea l’elevato livello di professionalità e dedizione dimostrato dai carabinieri di Pescara e Montesilvano, insieme ai reparti territoriali e speciali coinvolti. Un’operazione definita “decisiva” per colpire le piazze di spaccio locali e rafforzare la sicurezza dei cittadini, in un territorio dove la presenza di gruppi criminali richiede risposte rapide e coordinate.

Il deputato ringrazia uomini e donne dell’Arma per il lavoro quotidiano svolto a tutela della legalità, evidenziando come il loro impegno rappresenti un presidio fondamentale per garantire ordine pubblico, sicurezza e fiducia nelle istituzioni.